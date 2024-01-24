Білоруський Комітет державної безпеки у вівторок, 23 січня, провів масові рейди проти колишніх політв'язнів і родичів теперішніх політичних бранців.

Про це пише незалежне білоруське видання Zerkalo.

Про масові рейди КДБ у різних містах Білорусі вчора вранці повідомив співзасновник Білоруського фонду солідарності BYSOL Андрій Стрижак.

Одне з джерел розповіло виданню Zerkalo, що вранці у вівторок силовики прийшли до його знайомої - дружини політв'язня, і її телефон після цього був недоступний. Співрозмовник видання не знає, представниками якого відомства є силовики.

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Як припускає джерело, "візит" пов'язаний із тим, що жінка була присутня в в закритому чаті, в якому спілкувалися родичі й близькі політв'язнів і колишні політв'язні. Назву чату не розголошують із міркувань безпеки.

"Там вони обговорюють побутові питання, що в передачу покласти, який одяг можна. Мені сказали, що прийшли до багатьох із цього чату. Особливо цікавилися тими, хто, мабуть, у чаті писав про допомогу фонду BYSOL", - розповів співрозмовник видання.

Про схожу ситуацію редакції розповіли рідні ще одного з політв'язнів - до батьків одного чоловіка також прийшли силовики, які цікавилися "допомогою з-за кордону".

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Правозахисники з організації "Вясна" вказують, що за підсумком рейдів їм відомо про 37 затриманих. Стрижак зауважує, що серед затриманих – колишні політв'язні та їхні родичі.

За даними правозахисників, у протоколах силовиків фігурують статті про фінансування екстремістських формувань та участь у них.

Крім того, у вівторок вдень "Вясна" повідомила, що 16 січня білоруська влада визнала проєкт INeedHelpBY "екстремістським формуванням". Ініціатива INeedHelpBY допомагає продуктами тим, хто постраждав від політичних репресій і перебуває у важкій фінансовій ситуації.

Однак чи пов'язані затримання з цією ініціативою, правозахисники не знають. Так само вони поки що не мають повної інформації про обшуки.

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Нагадаємо, наприкінці минулого року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про те, що ядерна зброя, яку мали поставити з Росії, вже у країні у повному обсязі.

Також стало відомо, що Міністерство оборони Білорусі будує нове військове містечко за 40 кілометрів від українського кордону, а саме в Гомельській області на території кількох колишніх дитячих таборів.