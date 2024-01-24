Загальний огляд:

- Зеленський пообіцяв помститися за смертоносні авіаудари по цивільному населенню в Києві та Харкові

- Міністр закордонних справ зустрівся з німецькими посадовцями і заявив: "Ми ніколи не здамося".

- Навіть після останніх бомбардувань Німеччина не погоджується постачати ракети "Taurus"

- Кремль перекинув більше ракет "Калібр" до берегів Чорного моря

- Підрозділ ЛНР заявив, що захопив прикордонне місто

- Московські війська продовжують наступ на Авдіївку

Московські ракети вбили 18 мирних жителів і поранили ще 130

У вівторок вранці журналісти Kyiv Post стали свідками ударів російських ракет по столиці України та інших містах. До вечора вівторка кількість загиблих сягнула 18, ще 130 цивільних отримали поранення.

Рятувальники в Харкові, який часто обстрілюють, діставали людей, що вижили, з-під завалів багатоквартирних будинків, які були "у вогні і зруйновані в результаті ударів", повідомляють журналісти агенції Франс-Пресс (AFP).

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"Просто нормальне життя — ось що сучасна Росія розглядає як загрозу собі", — сказав президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. "[Росія] — типовий терорист... І хай там, у Росії, знають, що український характер уміє бути достатньо далекобійним у відповідь. Російська війна неминуче повернеться додому – туди, звідки прийшло це зло, де його треба приборкати", – сказав Зеленський.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в результаті нічного удару в області загинули вісім осіб і більше 50 дістали поранення. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що до вечора вівторка рятувальні служби в Харківській області витягли з-під завалів 27 постраждалих.

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"Сліз більше немає, — сказала місцева мешканка Олександра Терехович журналістам AFP на місці події. – Наша країна переживає це вже два роки. Ми живемо з жахом всередині".

Міністр закордонних справ заявив, що Україна все ще потребує більше боєприпасів та засобів протиповітряної оборони

В інтерв'ю німецьким ЗМІ, опублікованому у вівторок, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що "недостатня кількість артилерійських боєприпасів була проблемою з самого початку" щодо наземних бойових дій.

Говорячи про російські повітряні удари у вівторок по Києву і Харкову, Кулеба підкреслив, що такі атаки "чітко демонструють необхідність надання більшої кількості систем [протиповітряної оборони], а також більшої кількості ракет класу "земля-повітря", — сказав він групі журналістів.

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Як повідомляє AFP, Кулеба продовжує переговори з німецьким урядом про надання Україні крилатих ракет " Taurus " після того, як нижня палата Бундестагу тиждень тому проголосувала проти такої пропозиції, а канцлер Німеччини Олаф Шольц не демонструє жодних ознак поступок у питанні ракет " Taurus ".

"Ми ніколи не здамося", — сказав Кулеба.

Москва вивела в Чорне море ще один ракетоносець

У соціальній мережі з'явилося повідомлення від Сил оборони півдня України про те, що Росія вивела в Чорне море ще один носій ракет "Калібр", і що існує висока ймовірність подальших повітряних ударів.

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"Шторм у Чорному морі поступово вщухає. Корабельне угруповання противника поповнилося ще одним підводним ракетоносцем. Сумарний залп ракет "Калібр" становить до 20 ракет. Рівень ракетної небезпеки дуже високий", — йдеться у повідомленні в Telegram.

Після того, як у вівторок Москва здійснила масовану ракетну атаку на Україну, Збройні сили України (ЗСУ) вкотре попередили мешканців не ігнорувати сирени повітряної тривоги. За офіційними даними, під час атаки українська протиповітряна оборона знищила 21 російську ракету.