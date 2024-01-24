Хакери атакували далекосхідний науково-дослідний центр космічної гідрометеорології "Планєта" - російське державне підприємство, яке займається прийомом та обробкою даних із супутників.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.

Це російське державне підприємство федерального рівня займається прийомом та обробкою даних із супутників, а також забезпечує відповідною продукцією понад 50 державних суб’єктів, передусім військових.

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Атаку на далекосхідний (найбільший із трьох) центр космічної гідрометеорології здійснили кіберволонтери з групи "BO Team".

Як вказує українська розвідка, хакери знищили 280 серверів. Обсяг знищеної інформації - близько 2 петабайт даних, а вартість втраченого Росією цифрового масиву може становити щонайменше 10 млн доларів.

Хакерам вдалося знищити метео- та супутникові дані, які активно використовували Міноборони Росії, "Роскосмос", Міністерство з надзвичайних справ РФ та низка інших відомств. Напрацьовані роками унікальні дослідження також були знищені.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

У ГУР вказують, що суперкомп'ютер, яким був обладнаний центр, не підлягає відновленню. Один такий обчислювальний девайс разом із програмним забезпеченням коштує 350 тисяч доларів. В умовах санкцій Росії навряд чи вдасться отримати такий софт, наголошують у ГУР Міноборони.

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"Разом зі сховищами даних, серверами та комп’ютерами внаслідок кібератаки паралізовано системи кондиціонування і зволоження повітря, а також регулювання екстреного електроживлення будівлі центру", - розповіли у розвідці.

Згодом у ГУР додали, що завдяки цій хакерській атаці повністю відрізана від мережі російська арктична станція на острові "Большевік", яка виконує важливі завдання у військовій сфері Росії.

"Загалом десятки стратегічних компаній РФ, які працюють на "оборонку" і відіграють ключову роль у підтримці російських окупаційних військ, тривалий час залишатимуться без критично важливої інформації та сервісів", - наголосили українські розвідники.

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Нагадаємо, на початку січня ГУР отримало 100 гігабайтів секретної інформації з важливого підприємства військово-промислового комплексу Росії – ООО "Специальный технологический центр" (СТЦ), яке з 2016 року перебуває під санкціями.

Попередньо вартість одержаних даних у розвідці оцінили в 1,5 млрд доларів.