На засіданні Ради національної безпеки і оборони України ухвалили рішення створити Раду з підтримки підприємництва, яка має забезпечити економічну безпеку та стабільність держави в умовах війни.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Чітко визначені кроки, які допоможуть і українським підприємцям, і державним інституціям подолати увесь той комплекс проблем, про який багато говорилося цими тижнями. Як і домовились урядовці з представниками бізнесу, буде сформовано Раду з підтримки підприємництва, і до її складу увійдуть представники саме бізнесу", - сказав він.

Advertisement

Зеленський зазначив, що йдеться про "відомих очільників українських компаній", які "працюють заради мільйонів людей".

"Технологічний бізнес, фінанси, послуги та інші галузі. Різні галузі, щоб були різні погляди. Але одне завдання - зміцнення нашої економіки, нашого суспільства", - уточнив український лідер.

Окрім цього, на засіданні РНБО досягли "абсолютної чіткості щодо правоохоронних органів".

"Уряд представить зміни до закону про Бюро економічної безпеки та деяких інших законів, щоб максимально обмежити потенціал будь-якого можливого тиску на «білий», легальний бізнес. Визначено на рівні РНБО й термін три місяці фактичного мораторію на проведення процесуальних дій, які можуть заблокувати роботу підприємства. Також має бути проведений аудит системи моніторингу ризиків податкових накладних, треба зняти всю проблематику із податковими накладними", - повідомив президент України, наголосивши, що всі деталі будуть в указі.

Advertisement

За словами Зеленського, "держава свою частину морального договору з бізнесом виконає", тож він закликав "кожного із підприємців в Україні виконати й свою частину домовленостей".

"Бізнес сплачує податки, працює легально, "в білу", поважає працівників і працівниць, і точно не працює з Росією. Всі ми працюємо лише на українську перемогу!", - додав він.

Advertisement

Нагадаємо, у День Соборності Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради "ключовий законопроєкт" про множинне громадянство. Kyiv Post зібрав головні положення нової ініціативи президента.