ГУР розкрило подробиці спецоперації, проведеної в серпні 2023 року, під час якої були знищені та виведені з ладу три російські бомбардувальники ТУ-22М3.

Бійці підрозділу Героя України полковника Олега Бабія подолали пішки понад 600 кілометрів територією противника, щоб виконати надважливе завдання - зупинити численні авіаудари по містах України. Розвідники завдання виконали. Однак для Олега Бабія – командира, який прикривав відхід своїх, воно виявилося останнім.

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Розвідники виконали завдання у глибокому тилу противника – знищили російський бомбардувальник ТУ-22М3 та ще два вивели з ладу, однак і самі зазнали непоправних втрат.

«Повертаючись на підконтрольну Україні територію, розвідувальна група полковника Олега Бабія потрапила у засідку та вступила в нерівний бій з російськими загарбниками. У цьому бою, 30 серпня 2023 року, прикриваючи відхід своїх бойових побратимів, український розвідник Олег Бабій зазнав смертельного поранення та загинув», - розповіли у воєнній розвідці України.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

За свій героїчний подвиг Олег Бабій посмертно нагороджений званням Героя України з присвоєнням ордену "Золота зірка".

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Нагадаємо, 19 серпня 2023 року стало відомо, що військовий аеродром "Сольці" у Новгородській області Росії атакували невідомі безпілотники.

22 серпня британська розвідка заявила, що деякі атаки БПЛА на російські військові об'єкти можуть здійснюватися з території Росії.

Як розповідають у ГУР, з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну Бабій організовував і здійснював спецоперації на тимчасово окупованих територіях України та на території противника, які суттєво вплинули на хід цієї війни.

На його рахунку - дев'ять успішних розвідувальних виходів у тил противника і дванадцять спеціальних заходів з організації та забезпечення руху опору на ТОТ України та в тилу противника.

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“Виявлення до 70 важливих стратегічних об'єктів противника: командних пунктів, військової техніки, інженерно-фортифікаційного обладнання, тощо”, - розповідають в розвідці.

Завдяки успішному виконанню завдань групою полковника Бабія вдалося дезорганізувати логістику російських військ, знищити його важливі об’єкти та елементи критичної інфраструктури. Цілі підрозділи російських окупаційних військ втрачали боєздатність, систему управління військами та зброєю, зазнавали порушення комунікації, а відтак і зазнавали втрат оперативності у взаємодії зі своїм тилом.