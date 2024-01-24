Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

На його думку, КНДР, імовірно, більш ефективний партнер для Росії, ніж союзники для України.

«Це смішно. І це має змінитися. І хоча ми цінуємо все, що отримуємо, масштаби війни вимагають більшого», — заявив Кулеба.

При цьому він зазначив, що західним партнерам варто припинити звинувачувати один одного в тому, що вони недостатньо швидко нарощують оборонне виробництво.

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«Коли справа доходить до ухвалення конкретних рішень, ми бачимо, як наші партнери часом тонуть у нескінченних дискусіях. Але немає часу тонути, треба пливти», — наголосив український дипломат.

4 січня у Білому домі підтвердили, що під час масованих ракетних ударів по Україні 29 грудня 2023 року і 2 січня 2024 року РФ застосувала отримані від Північної Кореї балістичні ракети.

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Вже 19 січня агенція Reuters написала, що старший директор Ради з національної безпеки Білого дому з контролю над озброєннями Вадді заявив, що характер загрози з боку КНДР у найближчі десятиліття може «різко змінитися» через її співпрацю з Росією.