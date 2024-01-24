23 січня відбулося чергове засідання Контактної групи з питань оборони України, на якому представники понад 50 країн-партнерів на чолі з США підтвердили продовження військової підтримки України.

Як і попереднього разу, зустріч проходила в онлайн-форматі під головуванням очільника Пентагону Ллойда Остіна, який попри недавню госпіталізацію та необхідність працювати віддалено наполіг на своїй особистій участі.

"Боротьба України важлива для всіх наших країн… Путін продовжує жертвувати приголомшливою кількістю російських військовослужбовців… і сподівається, що ракети та безпілотники деморалізують український народ, зломлять бойовий дух українських військових. Тому я закликаю цю групу… надати Україні більше рятівних наземних систем протиповітряної оборони та перехоплювачів", - закликав Остін міжнародну коаліцію у вступному слові.

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За його словами, США продовжують моніторинг і ведення звітності американської допомоги Україні: "Ми не бачили жодних достовірних доказів неправильного використання або незаконного перенаправлення американського озброєння, наданого Україні".

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Серед союзників і партнерів, які оголосили про нові пакети довгострокової бепекової допомоги Україні, міністр оборони США назвав Німеччину, Велику Британію, Латвію, Литву, Естонію, Нідерланди, Норвегію та Швецію.

"Разом ці зобов'язання становитимуть мільярди доларів додаткової військової допомоги Україні", - зазначив він.

За даними українського Міноборони, Київ отримає від партнерів "надзвичайно потрібне" озброєння, "аби ефективно вражати ворога як на лінії зіткнення, так і у тилу, знищувати його логістичні вузли".

"Ми почули достатньо важливих заяв від партнерів, достатньо важливих зобов’язань, щоб сказати, що потужна підтримка України триватиме і далі", - запевнив начальник управління преси та інформації МОУ молодший лейтенант Ілларіон Павлюк за підсумками 18-го "Рамштайну".

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У контексті зобов'язань Павлюк повідомив про надання Україні далекобійної зброї: "Є цілковите розуміння партнерів, що нам ця зброя потрібна, і зобов’язання працювати над тим, аби надавати Україні більше зброї для подібних ударів".

Начальник Департаменту міжнародного оборонного співробітництва МОУ полковник Геннадій Коваленко, своєю чергою, наголосив, що нинішня зустріч - це можливість для України донести союзникам низку важливих повідомлень, зокрема про ситуацію на фронті.

Окрім цього, на зустрічі у форматі "Рамштайн" керівництво ГУР Міноборони поділилося з партнерами інформацією про цілі й плани агресора і протидію ним.

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"Тобто ми не тільки вислуховували наших союзників, ми доводили і наші меседжі - яким чином ми будемо відбивати атаки і здобувати перемогу" - наголосив Коваленко.

За його словами, учасники засідання також обговорили посилення спроможностей України в межах авіаційної, протиповітряної та артилерійської коаліцій, а також коаліції морської безпеки.

Зокрема, країни авіаційної коаліції, окрім зобов’язань щодо передачі Україні винищувачів F-16, також обговорювали надання додаткових гелікоптерів.

Міністр оборони Рустем Умєров, який очолював українську делегацію, у заключному слові на зустрічі "Рамштайну" наголосив, що наразі Києву потрібно вирішити проблему нестачі артилерії, а також підтримати українську ППО.

"Нам потрібні запасні частини та технічне обслуговування, щоб обладнання працювало. Наші війська потребують постійної підготовки. І абсолютно важливо, щоб ми зберегли нашу мережу ППО. Це рятівний, життєво важливий пріоритет. Дякуємо за цінні пакети допомоги. З вашою підтримкою бойовий дух України не зломити", - сказав міністр Умєров.

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Нагадаємо, відкриття "коаліції артилерії" відбулося 18 січня в Парижі. Лідерами ініціативи, створеної в межах формату "Рамштайн", виступили Франція та США, наразі вона налічує 23 держави.