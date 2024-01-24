У середу, 24 січня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль бере участь у двосторонніх перемовинах з очільником уряду Словаччини Робертом Фіцо в українському Ужгороді.

Про це очільник українського уряду написав у Telegram.

На порядку денному зустрічі, за словами Шмигаля, - двосторонні відносини між державами та підтримка європейських ініціатив.

"Розраховуємо на конструктивний та практичний діалог", - сказав він.

Український прем'єр запевнив, що його сьогоднішня зустріч з Фіцо "відкриє нову сторінку в наших відносинах".

Advertisement

"Попри розбіжності, ми маємо намір сформувати з урядом Словаччини політику "нового прагматизму", яка принесе користь обом державам", - зазначив Шмигаль.

Цього місяця Братислава підтримала угорське вето на 50 млрд євро допомоги від ЄС для України.

Окрім цього, новообрана міністерка культури Словаччини Мартіна Шимковичова скасувала заборону на культурну співпрацю з Росією та Білоруссю, запроваджену в березні 2022 року.

Нагадаємо, напередодні тристоронньої зустрічі в Ужгороді за участі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та очільника угорського МЗС Петера Сійярто керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів про перспективи організації перемовин президента Зеленського та угорського прем'єра Орбана.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Не час для політичних ігор - віцепрезидентка США про допомогу Україні
8 годин тому
Не час для політичних ігор - віцепрезидентка США про допомогу Україні
Київ Пост
Можливий конфлікт Росії з НАТО: які країни першими почнуть відбиватись Війна в Україні
9 годин тому
Можливий конфлікт Росії з НАТО: які країни першими почнуть відбиватись
Богдан Тузов
Авдіївка, майбутнє Путіна та мобілізація: заяви президента на Мюнхенській конференції Путін
12 годин тому
Авдіївка, майбутнє Путіна та мобілізація: заяви президента на Мюнхенській конференції
Київ Пост
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній У Бєлгородській області Росії впав літак Іл-76: що відомо
Далі » "Нове озброєння для ураження ворога на фронті і у тилу": підсумки 18-го "Рамштайну"