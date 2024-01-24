"Розраховуємо на конструктивний та практичний діалог", - сказав він.

На порядку денному зустрічі, за словами Шмигаля, - двосторонні відносини між державами та підтримка європейських ініціатив.

Про це очільник українського уряду написав у Telegram .

У середу, 24 січня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль бере участь у двосторонніх перемовинах з очільником уряду Словаччини Робертом Фіцо в українському Ужгороді.

Український прем'єр запевнив, що його сьогоднішня зустріч з Фіцо "відкриє нову сторінку в наших відносинах".

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"Попри розбіжності, ми маємо намір сформувати з урядом Словаччини політику "нового прагматизму", яка принесе користь обом державам", - зазначив Шмигаль.

Цього місяця Братислава підтримала угорське вето на 50 млрд євро допомоги від ЄС для України.

Окрім цього, новообрана міністерка культури Словаччини Мартіна Шимковичова скасувала заборону на культурну співпрацю з Росією та Білоруссю, запроваджену в березні 2022 року.

Нагадаємо, напередодні тристоронньої зустрічі в Ужгороді за участі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та очільника угорського МЗС Петера Сійярто керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів про перспективи організації перемовин президента Зеленського та угорського прем'єра Орбана.