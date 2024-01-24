Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зробив заяву з приводу оприлюдненої на російських пропагандистських ресурсах інформації про падіння російського військово-транспортного літака Іл-76, який нібито перевозив українських військовополонених.

Заява опублікована у Telegram штабу.

Наголошується, що Координаційний штаб та інші профільні структури збирають та аналізують усю необхідну інформацію.

"До оприлюднення офіційних заяв або коментарів уповноваженими особами або органами закликаємо ЗМІ та громадян утриматися від поширення неперевіреної інформації", - йдеться у заяві.

Advertisement

Координаційний штаб звертає увагу, що Росія активно здійснює інформаційні спецоперації, спрямовані проти України, які мають на меті дестабілізацію українського суспільства.

"Просимо відповідально ставитися до поширення чутливої інформації та користуватися лише офіційними джерелами", - сказано у повідомленні.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Раніше стало відомо, що у Корочанському районі Бєлгородської області Росії впав літак Іл-76. Спочатку деякі українські ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили про збиття літака українськими військами. Однак пізніше вони виправили свої публікації, уточнивши, що Іл-76, який впав під Бєлгородом, "перевозив ракети для ЗРК С-300".

Advertisement

Російські пропагандистські медіа з посиланням на Міноборони РФ пишуть, що "на борту Іл-76 були 65 полонених військовослужбовців ЗСУ, яких перевозили у Бєлгородську область для обміну".

У Міноборони України не змогли підтвердити, що літак уразили українські Сили оборони, оскільки "ще з’ясовують інформацію".

Kyiv Post також звертався за коментарем до Повітряних сил ЗСУ та Головного управління розвідки Міноборони щодо інциденту, однак відповіді поки не отримав.