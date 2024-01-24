Міністр національної оборони Канади Білл Блер взяв участь у 18-му засіданні Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн». Про це повідомило Міністерство національної оборони Канади.

Під час засідання він повідомив, що Канада планує передачу Україні десяти багатофункціональних надувних суден від Zodiac Hurricane Technologies на загальну суму 15 млн доларів США.

«Ці багатомоторні надувні човни з жорстким корпусом допомагатимуть Україні в різноманітних морських операціях, в тому числі пошуково-рятувальних, в транспортуванні військ і вантажів, спостереженні та розвідці», — зазначають у канадійському оборонному відомстві.

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Очікується, що поставка цих катерів та навчання будуть завершені вже до кінця весни.

Окрім цього, Канада збільшить свій внесок до «коаліції F-16», виділивши цивільний персонал, інструкторів та навчальні літаки для тренування українських пілотів.

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«Ця підтримка оцінюється приблизно у 11,5 мільйонів доларів. Навчання розпочнеться у лютому цього року та триватиме до 2025-го», — уточнили в міністерстві.

Міністр оборони додав, що його країна також братиме участь у двох коаліціях сил і засобів, що входитимуть до Контактної групи з питань оборони України. Це Бронетанкова коаліція та Коаліція ВПС.

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Зазначається, що до цього українська армія отримала іншу раніше анонсовану допомогу, зокрема йдеться про стрілецьку зброю та боєприпаси за стандартами НАТО, а також зимовий одяг та спорядження. А найближчими тижнями подібні постачання будуть збільшені.