Найбільший кіпрський банк Bank of Cyprus закрив свої представництва в Москві та Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що з 22 січня банк припинив акредитацію своїх відділень у Росії.

На початок 2022 року у реєстрі акредитованих представництв налічувалося 37 іноземних кредитних організацій.

З початком війни РФ проти України вони почали закриватися: дев'ять у 2022 році, три у 2023-му та ще три з початку цього року. Загальна їхня кількість у країні зменшилася до 23.

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За цей час було відкрите одне нове представництво — киргизького «Аїл банку».

Скорочення обсягу бізнесу західних банків у Росії пов'язане з санкціями, відпливом іноземного бізнесу та скороченням товарообігу.

Поточний рівень бізнесу західних банків у Росії порівнюється з кінцем 1980-х, коли їхні активи оцінювалися в $40 млрд, та періодом пізнього СРСР, коли вони становили $10 млрд.

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Частка чотирьох найбільших західних банків на російському ринку до третього кварталу 2023 скоротилася з 3 до 1 відсотка.

Джерело: Укріфнорм