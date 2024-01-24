Українське підпілля повідомляє, що на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) Донецької області були помічені найманці з Малайзії разом із колишніми бійцями ПВК “Вагнер”. Найманців з Малайзії також супроводжує перекладач. Наразі вони перебувають на полігоні.

Центр національного спротиву (ЦНС) зауважив, що в складі ЗС РФ неодноразово були помічені кубинці, непальці, білоруси, серби й представники інших країн, де формально заборонено займатись найманством.

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Нагадаємо, минулого тижня Kyiv Post спілкувався з російським військовополоненим із Сомалі.

В ексклюзивному інтерв'ю Kyiv Post Башир* сказав, що все, чого він хотів, - це заробити достатньо грошей, щоб відправити їх додому до своєї сім'ї і забезпечити їм краще життя.

"[У Сомалі] я працював у маленькому [магазині], помічником, заробляючи 100 доларів на місяць.

"У мене маленька донька. Вона повинна вчитися, вона повинна бути в хорошій ситуації, але 100 доларів недостатньо".

Башир розповів, що в серпні минулого року він поїхав до Росії в пошуках роботи і побачив плакати з рекламою російських збройних сил.

Він стверджує, що йому сказали, що він пройде навчання і працюватиме тільки в самій Росії, і що він буде працювати охоронцем на військовому об'єкті.

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"Так що можна сказати, що я думав, що буду працювати охоронцем, - сказав він. "Впускати людей у ці двері або не впускати.

"Ніякої стрілянини, ніяких вбивств, ніяких інших речей".

Але українська влада розповіла Kyiv Post, що історія Башира надзвичайно схожа на історії майже всіх військовополонених, з якими вони стикаються.

Петро Яценко, представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, розповів Kyiv Post: "Поведінка дуже схожа у всіх полонених військовослужбовців країни-агресора.

"Зокрема, всі вони стверджують, що нікого не вбивали. Вони були тиловиками, або водіями, або кухарями, або просто підвозили боєприпаси, або боєприпасів не було взагалі - всі вони скажуть, що не брали участі в бойових діях".

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*В'язень назвав своє справжнє ім'я, але Kyiv Post використав псевдонім, щоб зберегти його особу в таємниці, відповідно до міжнародних конвенцій про поводження з військовополоненими.

У ЦНС попередили, що кожен, хто воює у складі армії РФ проти України, є військовою ціллю.

Київ Пост
Київ Пост
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