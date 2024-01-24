Як заявив командувач Сил оборони Естонії Мартін Герем, Росія залишається небезпечною для країна НАТО. Втім, для нападу на НАТО росіянам потрібно вивести з України 300 тисяч своїх солдатів. Також РФ знадобиться час на відновлення військ.

Про це заявив командувач Сил оборони Естонії Мартін Герем, повідомляє ERR.

Загалом естонський командувач вважає,що для того, аби Росія напала на країни НАТО, потрібно, щоб збіглися чотири чинники.

"По-перше, Росії доведеться вивести більшу частину своїх військ з України – 300 000 із 400 000 військових, які там знаходяться. По-друге, потрібен буде період відновлення", - сказав Герем.

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На його думку, Росії на відновлення військ потрібно буде близько року.

"По-третє, навіть якщо вона відновиться за рік, навіть якщо Україна вийде з війни, у світі має статися щось значне – суперпандемія, повний крах економіки, війна на Тайвані чи на Балканах. У такому разі ми маємо бути дуже пильними", - додав командувач.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Четвертий чинник - це рівень підготовки НАТО.

"Чим краще ми підготовлені, тим менша ймовірність того, що нашу міць перевірятимуть. Але якщо ми не підготуємось і не будемо говоримо про це, то цього можна очікувати. Ось звідки беруться ті три- чи п’ятирічні попередження. Цього року РФ не піде з України, додайте ще рік-два, і вийдете на певний термін", - додав він.

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Херем підкреслив, що Росія так не стримується в Україні, а з травня по грудень 2023 року зуміла збільшити кількість своїх військ на її території.