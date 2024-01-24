Про відкриття третього табору для утримання російських військовополонених заявив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк під час засідання Ради з питань прав людини, гендерної рівності та різноманіття при МЗС України. Інформацію передає кореспондент Укрінформу.

«У нас наразі створені два, і зараз відкривається третє окреме спеціалізоване місце утримання військовополонених», — зазначив він.

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Представник Координаційного штабу повідомив, що через дефіцит місць у СІЗО були створені окремі дільниці, де можуть утримуватися російські військовополонені.

Однак зазначається, що вони утримуються окремо від інших осіб, які перебувають під вартою.

В Офісі Омбудсмена наголошують, що російські військовополонені з РФ утримуються в Україні відповідно до всіх вимог Женевської конвенції.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

KyivPost вже відвідував подібний табір, де на власні очі переконався в цьому. Російські військові мають змогу спілкуватися з рідними телефоном, їм можуть надсилати посилки. А також для них створені робочі місця, завдяки чому військовополонені отримують кошти, які можуть надсилати рідним або витрачати в місцевій крамниці.