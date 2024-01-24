Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що коментарі України про падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 під Бєлгородом будуть пізніше.

Про це пише видання Reuters.

Агентство звернулося до Подоляка за коментарем щодо падіння літака Іл-76.

"Коментарі будуть трохи пізніше. Потрібен час, щоб уточнити всі дані", - зауважив радник голови ОП.

Сьогодні у Корочанському районі Бєлгородської області Росії впав літак Іл-76. Деякі українські ЗМІ з посиланням на свої джерела написали, що літак збили ЗСУ. Однак пізніше видання виправили свої публікації, видаливши інформацію про збиття літака українськими військовими.

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Російська влада заявляє, що на борту Іл-76 начебто були 65 полонених військовослужбовців ЗСУ, яких перевозили у Бєлгородську область для обміну. Також там перебували шість членів екіпажу та троє супроводжуючих.

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За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Російські пропагандистські медіа вже почали публікувати "списки" українських військових, які начебто перебували на борту літака. Водночас українські Telegram-канали вказують, що 18 з 65 військових з цього "списку" були раніше звільнені з російського полону.

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Раніше Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зробив заяву з приводу оприлюдненої на російських пропагандистських ресурсах інформації про падіння російського військово-транспортного літака Іл-76, який нібито перевозив українських військовополонених.

У ній наголошується, що Координаційний штаб та інші профільні структури "збирають та аналізують усю необхідну інформацію".

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов підтвердив Kyiv Post, що 24 січня планувався обмін полоненими між Росією та Україною, однак наразі він не відбувається.

Представник ГУР наголосив, що інформація про українських військовополонених на борту літака Іл-76, що зазнав авіакатастрофи під російським Бєлгородом, перевіряється.

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Крім того, раніше у Міноборони України заявили, що не можуть підтвердити інформацію про збиття російського літаками українськими Силами оборони.

 

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