Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило про зрив запланованого на сьогодні між Україною та Росією обміну військовополоненими, хоча українська сторона свою частину домовленостей виконала.

Про це ГУР повідомило у Telegram.

Російська сторона стверджує, що "це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених". Однак в українській розвідці наголошують, що не мають достовірної та вичерпної інформації "з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості".

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"Зі свого боку Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну. Російських полонених військовослужбовців було вчасно доставлено на обумовлену точку для обміну, де вони перебували у безпеці", - вказують розвідники.

Безпеку українських захисників, згідно домовленостей, повинна була забезпечити російська сторона, йдеться у повідомленні ГУР.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

"Водночас, українську сторону не було поставлено до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Бєлгород у визначений період часу, як неодноразово робилось в минулому", - сказано у повідомленні.

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У розвідці додають, що Україну не проінформували про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених. При цьому, за даними ГУР, доставка полонених відбувається як авіаційним, так і залізничним і автомобільним транспортом.

"Це може свідчити про навмисні дії Росії, направлені на створення загрози життю та безпеки полонених", - йдеться у повідомленні.

Розвідники звертають увагу на те, що посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною, і "в будь-якому разі має обговорюватися обома сторонами, адже в іншому випадку це наражає на небезпеку весь процес обміну".

"Виходячи з цього, мова може йти про сплановані та навмисні дії РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки нашої держави", - підсумували в ГУР.

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Генеральний штаб ЗСУ зробив першу заяву після падіння Іл-76 під Бєлгородом, у якій наголошується, що Збройні Сили України й надалі вживатимуть заходів контролю за повітряним простором на Бєлгородсько-Харківському напрямку.

У Генштабі запевнили, що ЗСУ контролюватимуть повітряний простір задля зменшення саме ракетної загрози. Будуть детально відстежуватись точки запусків ракет та логістика постачання росіян, особливо застосування засобів військово-транспортної авіації.

"Зафіксована інтенсивність обстрілів прямо повʼязана із зростанням кількості військово-транспортних літаків, що протягом останнього часу направлялися до аеродрому Бєлгорода", - повідомили в Генштабі.

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У відомстві нагадали, що лише за останній тиждень з боку Бєлгорода по Харкову та області було завдано 19 ракетних ударів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що коментарі України щодо падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 під Бєлгородом будуть пізніше.

Сьогодні у Корочанському районі Бєлгородської області Росії впав літак Іл-76. Російська влада заявляє, що на його борту начебто були 65 полонених військовослужбовців ЗСУ, яких перевозили в Бєлгородську область для обміну. Також там перебували шість членів екіпажу та троє супроводжуючих.

Раніше Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зробив заяву з приводу оприлюдненої на російських пропагандистських ресурсах інформації про падіння російського військово-транспортного літака Іл-76, який нібито перевозив українських військовополонених.

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У ній наголошується, що Координаційний штаб та інші профільні структури "збирають та аналізують усю необхідну інформацію".

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов підтвердив Kyiv Post, що 24 січня планувався обмін полоненими між Росією та Україною, однак наразі він не відбувається.

Представник ГУР наголосив, що інформація про українських військовополонених на борту літака Іл-76, що зазнав авіакатастрофи під російським Бєлгородом, перевіряється.