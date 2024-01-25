Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл закликав американських законодавців до продовження військової допомоги Україні, оскільки це відповідає національним інтересам США.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на виступ Макконнелла в Конгресі США.

"Тут (у питанні підтримки України – ред.) ніколи не йшлося про благодійність, тут не йдеться про демонстрацію доброчинності чи про абстрактні принципи міжнародних відносин. Ідеться про холодні, жорсткі американські інтереси", - заявив сенатський лідер республіканців.

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За його словами, прямий інтерес Сполучених Штатів полягає в тому, аби не дати авторитарним режимам перекроювати карту світу з застосуванням сили.

"У наших інтересах - допомогти зменшити військовий потенціал значного супротивника, не жертвуючи при цьому життями американців. У наших інтересах стримати агресивну поведінку, перш ніж вона спровокує ширший конфлікт і безпосередньо загрожуватиме нашим найближчим союзникам і торговельним партнерам", - продовжив Макконнелл.

Він наголосив, що США не можуть удавати, ніби мають щеплення проти наслідків війни у Європі чи відсутність реакції на агресію РФ певним чином посилить американську позицію та стратегічну конкуренцію з Китаєм.

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"Прискорення поразки Росії в Європі є саме тим, що допоможе нам уникнути одночасної агресії з боку наших противників у Європі, а також в Індо-Тихоокеанському регіоні", - резюмував сенатор.

Нагадаємо, минулого тижня на зустрічі в Білому домі президент США Байден закликав Конгрес діяти негайно у питанні прикордонної політики, а також забезпечити Україну необхідними ресурсами, в тому числі засобами ППО та артилерією. Kyiv Post писав про позиції Адміністрації Байдена та лідерів Конгресу за підсумками перемовин.