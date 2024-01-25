Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що Берлін та Київ перебувають на фінальній стадії перемовин щодо укладення двосторонньої угоди про гарантії безпеки. Такі зобов'язання ФРН взяла на себе в межах Спільної декларації "Групи семи", ухваленої на Вільнюському саміті НАТО в липні 2023 року.

Таку заяву німецький канцлер зробив на спільній пресконференції зі словацьким колегою Робертом Фіцо в Берліні.

Шольц розповів, що наразі перебуває в інтенсивному діалозі з президентом України Володимиром Зеленським. Їхня остання телефонна розмова, головною темою якої було питання "безпекового партнерства" між державами, відбулася 24 січня, а ще одне обговорення заплановане на найближчий час.

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"Я виходжу з того, що ми невдовзі це фіналізуємо…У мене є відчуття, що ми перебуваємо на порозі завершальних переговорів", - сказав канцлер, пообіцявши повідомити подробиці тоді, коли відповідний документ буде готовий і підписаний.

Президент Зеленський, своєю чергою, розповів, що під час вчорашньої розмови з Шольцом вони "розглянули питання підготовки угоди між Україною та Німеччиною про безпекові гарантії та двостороннього політичного діалогу в найближчому майбутньому".

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Тим часом президент Франції Емманюель Макрон анонсував офіційний візит до Києва в лютому, щоб особисто допрацювати двосторонню угоду про гарантії безпеки з Україною, яка також передбачає постачання більш сучасного озброєння, в тому числі крилатих ракет великої дальності.

Нагадаємо, в середині січня прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і президент України Володимир Зеленський у Києві підписали двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки.

Слідом за Британією Канада готова підписати безпекову угоду з Україною за кілька тижнів, розповіла посол Канади в Україні Наталка Цмоць.

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За останніми даними ОПУ, окрім країн "Групи семи", консультації щодо ухвалення двосторонніх безпекових угод з Україною офіційно розпочали Нідерланди, Литва та Румунія, а зацікавленість у таких перемовинах висловлюють ще 15 держав.