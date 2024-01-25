Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, начальника Генштабу ЗСУ Сергія Шаптали, начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова та голови СБУ Василя Малюка щодо інциденту з падінням російського літака Іл-76 під Бєлгородом. За версією Кремля, на його борту могли бути українські полонені.

Про це український лідер повідомив у вечірньому зверненні.

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"Викликав Умєрова, Залужного, Шапталу, Буданова та Малюка - доповіли щодо ситуації з літаком та обміном. Очевидно, що росіяни граються із життями українських полонених, із почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства", - зазначив Зеленський.

Президент України наголосив, що "потрібно встановити чіткі факти настільки, наскільки це можливо з урахуванням того, що падіння літака сталося на російській території - поза нашим контролем".

"Заслухав Головкома та Генштаб щодо застосування Повітряних сил. ГУР займається з’ясуванням долі всіх полонених. СБУ розслідує всі обставини. Я дав доручення міністру закордонних справ поінформувати партнерів щодо наявних даних в України. Наша держава буде наполягати на міжнародному розслідуванні", - сказав Зеленський.

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Окрім цього, командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук назвав спекуляції російської сторони щодо обставин падіння Іл-76 та вірогідності перебування українських полонених на його борту спробами дискредитувати Україну в очах світової спільноти.

"Протягом дня 24 січня 2024 року несамовита російська пропаганда спрямовує фейковий потік інформації на зовнішню аудиторію... Мета очевидна - вони хочуть зменшити міжнародну підтримку нашої держави. Не вийде! Україна має право на захист і знищення засобів повітряного нападу агресора", - написав він у Telegram.

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Нагадаємо, у ГУР підтвердили зрив запланованого на середу обміну військовополоненими між Україною та Росією, хоча українська сторона свою частину домовленостей виконала.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що коментарі України щодо падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 під Бєлгородом будуть пізніше.

24 січня у Корочанському районі Бєлгородської області Росії впав літак Іл-76. Російська влада заявляє, що на його борту начебто були 65 полонених військовослужбовців ЗСУ, яких перевозили в Бєлгородську область для обміну. Також там перебували шість членів екіпажу та троє супроводжуючих.

Раніше Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зробив заяву з приводу оприлюдненої на російських пропагандистських ресурсах інформації про падіння російського військово-транспортного літака Іл-76, який нібито перевозив українських військовополонених.

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У ній наголошується, що Координаційний штаб та інші профільні структури "збирають та аналізують усю необхідну інформацію".

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов підтвердив Kyiv Post, що 24 січня планувався обмін полоненими між Росією та Україною, однак наразі він не відбувається.

Представник ГУР наголосив, що інформація про українських військовополонених на борту літака Іл-76, що зазнав авіакатастрофи під російським Бєлгородом, перевіряється.