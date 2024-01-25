Загальний огляд:

  • Радбез ООН з’ясовуватиме обставини катастрофи літака з військовополоненими
  • Мер Авдіївки повідомив, що росіяни заходили в місто, проте ISW не має доказів
  • Російські ракети вбили двох мешканців міста на Донеччині
  • Вірні Кремлю блогери пишуть про “зсміливий рейд” через російсько-український кордон
  • Москва грає наступною картою в грі безпілотних технологій

Засідання Радбезу ООН на вимогу Росії з питання катастрофи літака з військовополоненими відбудеться у четвер

Пізно ввечері в середу агенція Франс-Пресс (AFP) повідомила, що Рада безпеки ООН “на засіданні в четвер розгляне звинувачення Москви на адресу українських військ у збитті російського військово-транспортного літака, в результаті чого загинули всі на облавку”.

Як повідомляв Kyiv Post, Київ підтвердив, що в середу мав відбутися обмін полоненими, але заявив, що не має інформації щодо пасажирів збитого літака, а українські спецслужби заявили, що “українську сторону не було поставлено до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Бєлгорода”.

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Москва стверджує, що в результаті збиття літака Іл-76 над Бєлгородською областю поблизу російсько-українського кордону загинули 65 українських військовополонених, яких мали обміняти, і 14 росіян.

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За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Радбез ООН оголосив, що засідання на вимогу Росії відбудеться в четвер по обіді.

Президент Володимир Зеленський заявив у відповідь на звинувачення Москви: “Очевидно, що росіяни грають із життями українських полонених”.

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Начальник Авдіївської МВА підтвердив, що росіяни “заходили в місто”

У середу начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш підтвердив, що в південну частину міста “заходила диверсійно-розвідувальна група”, але її звідти вибили. “Ситуація напружена, але контрольована”, – сказав Барабаш.

Московські війська поступово стискають кліщі навколо цього контрольованого країною промислового міста на Донеччині і за останні кілька тижнів значно просунулися на його південних околицях. Запеклі бої за Авдіївку точаться від жовтня, але бойові дії в цьому районі фактично тривають з 2014 року, коли Росія незаконно анексувала частину Донецької області.

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Американський Інститут вивчення війни (ISW), який постійно моніторить соцмережі і вже став міжнародним “орієнтиром” щодо ходу війни, написав у середу, що не зафіксував якихось значущих бойових дій у межах міста.

“Підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було… Відомий російський військовий блогер стверджує, що російські війська незначно просунулись біля Первомайського на південний захід від Авдіївки, хоча ISW не має візуальних доказів цього твердження”.

Як російські, так і українські блогери повідомляли про бої біля Новобахмутівки і Степового (на північний захід від Авдіївки); біля ресторану “Царська охота” (на південний захід від Авдіївки); біля Сєвєрного і Тоненького (на захід від Авдіївки); біля Водяного, Первомайського і Невельського (на південний захід від Авдіївки).

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До війни населення Авдіївки складало приблизно 32 тисячі осіб. Наразі там залишається 1100.

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Російські ракети вбили двох мешканців міста на Донеччині

Влада міста Гірник, що за 30 км на захід від Авдіївки, повідомила, що в результаті ракетного обстрілу загинули щонайменше двоє його мешканців, і ще дев’ятеро були поранені.

“Сьогодні близько 16:00 війська рф поцілили ракетою в приватний сектор. Три будинки зруйновані повністю, ще десятки – пошкоджені. Люди опинились під завалами”, – голова Донецької ОВА Вадим Філашкін написав у соцмережах.

Оперативна ситуація в Харківській області

У середу командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що російські диверсійно-розвідувальні групи здійснили спробу перетнути український кордон. Аналітики ISW вказують, що йшлося, ймовірно, про “Плетенівку – село в Харківській області, розташоване біля російсько-українського кордону, в яке начебто зайшли російські війська.

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Вірні Кремлю блогери назвали атаку на Плетенівку “сміливим рейдом” російських сил, після якого ті відійшли на попередні позиції. Аналітики ISW наголосили, що не мають візуальних доказів цього твердження. Натомість, за їхніми оцінками, “російські війська проводять точкові атаки тактичного рівня малими силами вздовж кордону між Бєлгородською і Харківською областями для того, щоб Україна тримала там свої сили і не перекидала їх на Куп’янський напрямок”.

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Росія вдається до інновацій, щоб не відставати від українських дронових технологій

Схоже, російський військово-промисловий комплекс з усіх сил намагається впоратися з дронами, які Україна використовує все інтенсивніше.

Цього тижня російські ЗМІ повідомили, що вчені завершують випробування антидронових “міні-ракет”, якими стрілятимуть “модернізовані зенітні системи “Панцир-СМ” для захисту від ударів українських безпілотників”.

За даними ISW, ці міні-ракети “набагато менші за розміром, ніж стандартні, що дозволяє заряджати в одну пускову установку не 12 стандартних ракет, а 48 менших”.

Джон Моретті
Джон Моретті
Джон Моретті – незалежний журналіст і автор, який живе між Європою та Сполученими Штатами. Він також провів більше десяти років, працюючи з компаніями, які захищають мандрівників від надзвичайних ситуацій зі здоров’ям і безпекою за кордоном. Його академічна освіта полягає у східноєвропейських дослідженнях, міжнародній державній політиці та боротьбі з тероризмом.
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