Загальний огляд: Радбез ООН з’ясовуватиме обставини катастрофи літака з військовополоненими

Мер Авдіївки повідомив, що росіяни заходили в місто, проте ISW не має доказів

Російські ракети вбили двох мешканців міста на Донеччині

Вірні Кремлю блогери пишуть про “зсміливий рейд” через російсько-український кордон

Москва грає наступною картою в грі безпілотних технологій Засідання Радбезу ООН на вимогу Росії з питання катастрофи літака з військовополоненими відбудеться у четвер Пізно ввечері в середу агенція Франс-Пресс (AFP) повідомила, що Рада безпеки ООН “на засіданні в четвер розгляне звинувачення Москви на адресу українських військ у збитті російського військово-транспортного літака, в результаті чого загинули всі на облавку”. Як повідомляв Kyiv Post, Київ підтвердив, що в середу мав відбутися обмін полоненими, але заявив, що не має інформації щодо пасажирів збитого літака, а українські спецслужби заявили, що “українську сторону не було поставлено до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Бєлгорода”. Advertisement Москва стверджує, що в результаті збиття літака Іл-76 над Бєлгородською областю поблизу російсько-українського кордону загинули 65 українських військовополонених, яких мали обміняти, і 14 росіян. Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом. Радбез ООН оголосив, що засідання на вимогу Росії відбудеться в четвер по обіді. Президент Володимир Зеленський заявив у відповідь на звинувачення Москви: “Очевидно, що росіяни грають із життями українських полонених”. Advertisement

Today, Defense Minister Umerov, Commander-in-Chief Zaluzhnyi, Military Intelligence Head Budanov, and Security Service Head Maliuk delivered their reports regarding the aircraft and prisoner exchange.



It is clear that the Russians are playing with the lives of Ukrainian… pic.twitter.com/WZGIoK165r — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 24, 2024

Начальник Авдіївської МВА підтвердив, що росіяни “заходили в місто” У середу начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш підтвердив, що в південну частину міста “заходила диверсійно-розвідувальна група”, але її звідти вибили. “Ситуація напружена, але контрольована”, – сказав Барабаш. Московські війська поступово стискають кліщі навколо цього контрольованого країною промислового міста на Донеччині і за останні кілька тижнів значно просунулися на його південних околицях. Запеклі бої за Авдіївку точаться від жовтня, але бойові дії в цьому районі фактично тривають з 2014 року, коли Росія незаконно анексувала частину Донецької області. Advertisement Американський Інститут вивчення війни (ISW), який постійно моніторить соцмережі і вже став міжнародним “орієнтиром” щодо ходу війни, написав у середу, що не зафіксував якихось значущих бойових дій у межах міста. “Підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було… Відомий російський військовий блогер стверджує, що російські війська незначно просунулись біля Первомайського на південний захід від Авдіївки, хоча ISW не має візуальних доказів цього твердження”. Як російські, так і українські блогери повідомляли про бої біля Новобахмутівки і Степового (на північний захід від Авдіївки); біля ресторану “Царська охота” (на південний захід від Авдіївки); біля Сєвєрного і Тоненького (на захід від Авдіївки); біля Водяного, Первомайського і Невельського (на південний захід від Авдіївки). Advertisement До війни населення Авдіївки складало приблизно 32 тисячі осіб. Наразі там залишається 1100.

New Sentinel images (23.1.) show significant shelling in the southern part of Avdiivka and in Bakhmut.



Russians managed to breach the defences and infiltrate southern Avdiivka, but according to Ukrainians, the attack was repelled and the situation is now under control. 1/4 pic.twitter.com/OrF55qkNBW — Emil Kastehelmi (@emilkastehelmi) January 24, 2024

Latest on Avdiivka and Helicopters Operations. 🧵Thread



1/ By late 2023, Frontelligence Insight noted a stabilized situation in Avdiivka. However, recent developments have worsened the situation for Ukrainian troops, especially in the southern residential area pic.twitter.com/8ySRydfrPH — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) January 23, 2024

Російські ракети вбили двох мешканців міста на Донеччині Влада міста Гірник, що за 30 км на захід від Авдіївки, повідомила, що в результаті ракетного обстрілу загинули щонайменше двоє його мешканців, і ще дев’ятеро були поранені. “Сьогодні близько 16:00 війська рф поцілили ракетою в приватний сектор. Три будинки зруйновані повністю, ще десятки – пошкоджені. Люди опинились під завалами”, – голова Донецької ОВА Вадим Філашкін написав у соцмережах.

Оперативна ситуація в Харківській області У середу командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що російські диверсійно-розвідувальні групи здійснили спробу перетнути український кордон. Аналітики ISW вказують, що йшлося, ймовірно, про “Плетенівку – село в Харківській області, розташоване біля російсько-українського кордону, в яке начебто зайшли російські війська. Advertisement Вірні Кремлю блогери назвали атаку на Плетенівку “сміливим рейдом” російських сил, після якого ті відійшли на попередні позиції. Аналітики ISW наголосили, що не мають візуальних доказів цього твердження. Натомість, за їхніми оцінками, “російські війська проводять точкові атаки тактичного рівня малими силами вздовж кордону між Бєлгородською і Харківською областями для того, щоб Україна тримала там свої сили і не перекидала їх на Куп’янський напрямок”. Advertisement