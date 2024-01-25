Делегація Азербайджану офіційно прининила роботу в Парламентській асамблеї Ради Європи, не чекаючи на рішення моніторингового комітету ПАРЄ щодо призупинення повноважень протягом 2024 року.

З такою заявою азербайджанські представники виступили перед журналістами в Страсбурзі, пише "Європейська правда" з посиланням на власного кореспондента.

Заяву про вихід із ПАРЄ обнародували напередодні засідання в межах зимової сесії Асамблеї, на якому мали розглянути проєкт рішення моніторингового комітету щодо повноважень азербайджанських депутатів.

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"Делегація Азербайджану вирішує припинити взаємодію з Асамблеєю до подальших повідомлень", - заявив голова азербайджанської делегації Самад Сеїдов, наголосивши на відсутності зацікавленості такої роботи за нинішніх умов.

Разом з тим, Сеїдов утримався від коментарів щодо подальшої роботи представників Азербайджану в складі Ради Європи.

"Це (остаточний вихід Азербайджану з РЄ, - ред.) не наша відповідальність, але ми бачимо, що для нас, для делегації, перебувати тут неможливо через неприпустимий і нестерпний підхід до моєї країни", - сказав очільник азербайджанської делегації.

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Напередодні ПАРЄ виступила з рекомендацією не підтверджувати повноваження делегації Азербайджану на 2024-й рік.

У Баку вирішили не оскаржувати затверджений моніторинговим комітетом ПАРЄ проект рішення, не дивлячись на право з боку представників Азербайджану або дружніх до нього держав запропонувати м’якшу санкцію у вигляді поправок до документа.

Питання про призупинення роботи делегації Азербайджану в ПАРЄ протягом 2024 року було винесене на розгляд через ненадання доступу моніторинговим місіям ПАРЄ до запитуваних територій Азербайджану під час проведення виборів.

Це - безпрецедентна санкція з боку ключового органу Ради Європи щодо держав, які звинувачуються у порушенні принципів організації.