Міністр закордонних справ Мальти Ієн Борг, якого обрали головою Організації з безпеки і співробітництва в Європі на 2024 рік, анонсував перший робочий візит на посаді.

Наступного тижня мальтійський урядовець відвідає Київ, щоб підтвердити непохитну підтримку України з боку ОБСЄ.

Про це стало відомо з трансляції засідання на рівні очільників МЗС країн-членів організації у Відні.

"Наступного тижня я відвідаю Київ з метою демонстрації нашої непохитної підтримки суверенітету і територіальної цілісності України", - заявив Ієн Борг у вступному слові, презентуючи пріоритети Мальти, яка головуватиме в ОБСЄ протягом 2024 року.

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Нагадаємо, Kyiv Post розбирався, що відбувається з ОБСЄ, яку Україна та США хочуть зберегти попри маніпуляції Росії.

 

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