За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Марія Мєзєнцева, мешканка розташованого неподалік обласного центру села Яблоново, розповіла російським державним ЗМІ: «Літак упав далеко від села. Було дуже голосно і дуже страшно. Ми тільки почули гучний гуркіт. Здіймався дим, палав вогонь і чутно було гуркіт».

За словами губернатора області В'ячеслава Гладкова, авіатроща сталася близько 10-ї ранку за київським часом у Корочанському районі, що на північний схід від Бєлгорода.

Російський літак Іл-76 впав на заході Бєлгородській області Росії, врізавшись у землю гігантською вогняною кулею, і, скоріш за все, всі, хто був на борту, загинули.

Міноборони РФ також стверджувало, що українські сили, дислоковані в прикордонному районі Харківщини, випустили дві ракети по російському транспортному літаку. Міністерство назвало це «терористичним актом».

Міністерство оборони Росії заявило, що на борту літака начебто перебували 65 українських військовополонених, захоплених за час повномасштабного вторгнення, троє супроводжуючих, а також шість членів екіпажу.

Однак пізніше ця заява була відкликана.

Це питання все ще активно дискутується, але вчора один із українських ЗМІ повідомив, що відповідальність за збиття літака взяли на себе українські військові, і що на ньому перевозили зенітні ракети С-300.

Також у заяві вказувалось, що авіатроща сталася за кілька годин до запланованого обміну полоненими на прикордонному переході в Бєлгородській області.

«Керівництво України чітко усвідомлювало, що за сформованою практикою українські військовослужбовці, які підлягають обміну, сьогодні будуть доправлені військово-транспортною авіацією на аеродром Бєлгорода», – йдеться в повідомленні.

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У четвер Кремль назвав цей інцидент «жахливим актом», додавши: «Ніхто не може сказати, який вплив це матиме» на продовження програми обміну полоненими.

Ці твердження Росії не вдалося належним чином перевірити, але пізніше в середу керівництво російської державної телерадіокомпанії RT опублікувало список полонених українських військовослужбовців, які нібито перебували на борту Іл-76.

Проте дослідження, проведене «Новою газетою», показує, що лише 13 імен зі списку RT точно належать українським військовим, які перебувають (чи перебували) у російському полоні, причому принаймні одного з цих 13 вже обміняли й повернули в Україну на початку цього місяця.

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Що говорить Україна?

Київ підтвердив, що обмін полоненими мав відбутися в середу, але зазначив, що особи тих, хто перебував на борту збитого літака, ще не встановлені.

«На даний момент ми не маємо достовірної чи вичерпної інформації про те, хто перебував на борту літака і скільки людей там було», – йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

Президент Зеленський у вечірньому зверненні не підтвердив і не спростував звинувачення Москви, але наголосив, що Росія «грає життями українських полонених, з почуттями їхніх родичів і з емоціями нашого суспільства».

«Потрібно встановити всі чіткі факти, наскільки це можливо, враховуючи те, що авіакатастрофа сталася на території Росії – поза нашим контролем», – сказав він.

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Отже, що нам відомо напевно?

Поки що небагато, але західні аналітики застерігають від того, аби російську версію подій сприймали за чисту монету.

Кір Джайлз, старший науковий співробітник-консультант програми «Росія та Євразія» Chatham House, сказав: «…На даний момент у нас немає можливості напевно встановити, що сталося. Поки що єдине припущення стосовно того, що на борту були українці, походить від Міноборони Росії, що зазвичай є індикатором того, що все навпаки.

Літак летів з Бєлгорода – і нібито на борту було 65 українських військовополонених із трьома охоронцями. Навколо інциденту Росія розгорнула вражаюче стрімку кампанію дезінформації. Зазвичай це свідчить про те, що їм про все було відомо заздалегідь.

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Таким чином, ми повинні розглянути вірогідність того, що Росія навмисно передала українській розвідці інформацію про те, що літак перевозить ракети С-300, як спочатку повідомлялося, але насправді посадила на нього українців у сподвіванні, що його зіб'ють».

Як можуть розгортатися події далі?

Приблизно в той час, коли Зеленський закликав провести міжнародне розслідування інциденту, Рада безпеки ООН погодилася провести засідання в четвер о 17:00 за північноамериканським східним часом (за Києвом — опівночі), аби обговорити звинувачення Москви щодо збиття літака Україною, повідомляє AFP.

Що ще нам варто знати?

Питання звільнення військовополонених є делікатним для обох воюючих країн.

Незважаючи на повномасштабні воєнні дії, з початку війни, яка триває вже майже два роки, сторони здійснили 49 обмінів полоненими.

Київ заявляє, що в російському полоні досі залишається понад 8 тисяч українців, серед яких багато цивільних.

У 2022 році Росія та Україна звинуватили одна одну в обстрілі (який призвів до нищівної пожежі з великою кількістю жертв) в’язниці у підконтрольній Кремлю Оленівці Донецької області, в якій утримуються десятки полонених українських військовослужбовців.

Відколи Москва розпочала своє широкомасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, аварії зазнало багато російських військових літаків, і Україна багато разів підтверджувала збиття цих літаків її збройними силами.

У Росії в серпні минулого року розбився літак, що виконував рейс Москва-Санкт-Петербург, на борту якого перебував командувач ПВК «Вагнера» Євгеній Пригожин.

Кремль заперечив тоді свою причетність до цієї авіатрощі, натомість стверджуючи, що літак розбився через те, що хтось із його пасажирів підірвав гранату на борту.