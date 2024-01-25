У ніч проти 25 січня дрони Служби безпеки України (СБУ) атакували нафтопереробний завод у російському місті Туапсе в Краснодарському краї, повідомляють джерела Kyiv Post.

Вибухи прогриміли на найбільшому російському нафтопереробному заводі на Чорному морі пізно ввечері в середу. Пізніше там почалася масштабна пожежа. Пошкоджень зазнала утановка первинної обробки нафтопродуктів, а саме - вакуумна та атмосферна колони.

«СБУ бʼє вглиб РФ і продовжує атаки на обʼєкти, які не тільки мають важливе значення для економіки Росії, а й забезпечують паливом ворожі війська. Далі буде багато сюрпризів, системна робота триває», - повідомляє джерело. 

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Нафтопереробний завод у Туапсе належить російській нафтовій компанії «Роснефть». Він є основним російським підприємством з переробки паливно-мастильних матеріалів на Чорному морі, яке в довоєнні роки виробляло два мільйони тонн продукції на рік. Майже вся вона йшла на експорт.

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За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Голова Туапсинського району Сергій Бойко повідомив про загоряння на території вакуумної установки нафтобази:

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"Знаходжусь на місці пожежі. Горить вакуумна установка на території НПЗ. За наявною інформацією, жертв і постраждалих немає. Пожежа локалізована. Триває гасіння", — написав Бойко в Telegram-каналі.

Також він закликав місцеве населення не розміщувати відео з місця пожежі у відкритому доступі, щоб уникнути "негативних наслідків".

Нагадаємо, що кілька днів тому СБУ провела спецоперацію на нафтовому терміналі "Усть-Луга Ойл" у Ленінградській області. Як пише агенція Bloomberg, після атак СБУ морські поставки сирої нафти з Росії впали до мінімуму. Це сильно бʼє по російському експорту, а значить - зменшує ресурси, які РФ може витрачати на війну проти України.

Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
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