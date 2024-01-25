У четвер, 25 січня, литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс прибув з офіційним візитом до України, аби обговорити з українським керівництвом подальшу допомогу з боку Литви.

Про це литовський урядовець розповів у соцмережі Х.

"Я повернувся до столиці найбільш натхненних європейців, яких я коли-небудь зустрічав, щоб дізнатися, як Литва може допомогти ще більше. Слава Україні!" - написав Ландсбергіс.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Мальти Ієн Борг, якого обрали головою Організації з безпеки і співробітництва в Європі на 2024 рік, анонсував перший робочий візит на посаді. Наступного тижня мальтійський урядовець відвідає Київ, щоб підтвердити непохитну підтримку України з боку ОБСЄ.

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