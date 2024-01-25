У четвер, 25 січня, литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс прибув з офіційним візитом до України, аби обговорити з українським керівництвом подальшу допомогу з боку Литви.
Про це литовський урядовець розповів у соцмережі Х.
"Я повернувся до столиці найбільш натхненних європейців, яких я коли-небудь зустрічав, щоб дізнатися, як Литва може допомогти ще більше. Слава Україні!" - написав Ландсбергіс.
I am back in the capital city of the most inspirational Europeans I ever met, finding out how Lithuania can help even more. Слава Україні! pic.twitter.com/bKrxGnCoTG— Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) January 25, 2024
Нагадаємо, міністр закордонних справ Мальти Ієн Борг, якого обрали головою Організації з безпеки і співробітництва в Європі на 2024 рік, анонсував перший робочий візит на посаді. Наступного тижня мальтійський урядовець відвідає Київ, щоб підтвердити непохитну підтримку України з боку ОБСЄ.
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