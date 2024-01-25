Росія завербувала понад 200 громадян Непалу для участі у бойових діях в Україні, щонайменше 14 із них загинули.

Про це заявив у четвер міністр закордонних справ Непалу Нараян Пракаш Сауд в інтерв'ю АР, передає Укрінформ.

«Ми попросили Росію негайно припинити вербування непальських громадян до своєї армії, негайно повернути тих, хто вже служить в армії, репатріювати тіла загиблих, а також вилікувати і повернути тих, хто був поранений у ході бойових дій», - сказав Сауд.

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Він додав, що Непал також вимагає від Росії грошової компенсації сім'ям загиблих у ході бойових дій непальців. Росія заявила, що з 14 підтверджених загиблих громадян Непалу має 12 тіл. Більшість непальців хочуть, щоб тіла їхніх загиблих родичів були кремовані згідно з релігійними ритуалами.

Сауд зазначив, що Непал має інформацію, що п’ятеро непальців, які воювали на боці росіян, нібито перебувають у полоні української сторони. Він закликав РФ вжити заходів, щоб звільнити їх.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Уряд Непалу заборонив своїм громадянам їздити в Росію чи Україну з метою працевлаштування, заявивши, що багато з них були завербовані російською армією для участі у війні проти України.

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Раніше цього місяця Сауд зустрівся з російськими офіційними особами на полях саміту Руху неприєднання в Уганді та обговорив цю проблему з ними.

«Ми чітко передали їм, що наших громадян заборонено вербувати в армію, і необхідно негайно відправити їх назад», — сказав Сауд.

Як пише АР, російські офіційні особи не коментують вербування іноземних громадян на військову службу в Україні на боці РФ, але ЗМІ повідомляють, що разом з непальцями російські військові завербували громадян Куби.

Раніше цього місяця президент Росії Владімір Путін підписав указ, який прискорює отримання російського громадянства для іноземців, які вступають на службу в російську армію, оскільки Москва намагається поповнити свої війська в Україні різними методами, включаючи вербування мігрантів.

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Нагадаємо, минулого тижня Kyiv Post спілкувався з російським військовополоненим із Сомалі.

В ексклюзивному інтерв'ю Kyiv Post Башир* сказав, що все, чого він хотів, - це заробити достатньо грошей, щоб відправити їх додому свій сім'ї і забезпечити їм краще життя.

"[У Сомалі] я працював у маленькому [магазині], помічником, заробляючи 100 доларів на місяць.

"У мене маленька донька. Вона повинна вчитися, вона повинна бути в хорошій ситуації, але 100 доларів недостатньо".

Башир розповів, що в серпні минулого року він поїхав до Росії в пошуках роботи і побачив плакати з рекламою російських збройних сил.

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Він стверджує, що йому сказали, що він пройде навчання і працюватиме лише в самій Росії - охоронцем на військовому об'єкті.

"Так що можна сказати, що я думав, що буду працювати охоронцем, - сказав він. - Впускати людей у ці двері або не впускати. Ніякої стрілянини, ніяких вбивств, ніяких інших речей".

Але українська влада розповіла Kyiv Post, що історія Башира надзвичайно схожа на історії майже всіх військовополонених, з якими вони стикаються.

Петро Яценко, представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, розповів Kyiv Post: "Поведінка дуже схожа у всіх полонених військовослужбовців країни-агресора.

Зокрема, всі вони стверджують, що нікого не вбивали. Вони були тиловиками, або водіями, або кухарями, або просто підвозили боєприпаси, або боєприпасів не було взагалі - всі вони скажуть, що не брали участі в бойових діях".

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*Полонений назвав своє справжнє ім'я, але Kyiv Post використав псевдонім, щоб зберегти його особу в таємниці, відповідно до міжнародних конвенцій про поводження з військовополоненими.