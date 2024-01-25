24 січня на своїй сторінці у Facebook військовий журналіст Юрій Бутусов повідомив про загибель двох видатних операторів дронів 74-го розвідувального батальйону.

Зі слів журналіста, трагедія сталася через недбале ставлення керівництва.

«Двох видатних операторів дронів 74-го розвідувального батальйону кинули на штурм з автоматами, і вони загинули у бою», — написав Бутусов.

Метою атаки було відбити спостережний пункт батальйону, який раніше довелося залишити, оскільки позиція було тимчасовою та не укріпленою, в результаті чого її було повністю зруйновано ворожою артилерією.

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«Атака абсолютно не відповідала обстановці на тій ділянці фронту, де сили противника переважають. Але командування 74-го розвідбата це не врахувало, і замкомбата - позивний «Первак» - відправив дроноводів в атаку з автоматами», — інформує журналіст.

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«У результаті заборони бійцям знищити противника та супроводжувати атаку дронами, штурмова група атакувала без підтримки, зазнала важких втрат, і завдання не було виконано», — зазначив він.

Бутусов також написав, що з одних із цих операторів він був знайомий, але не зміг взяти інтерв’ю через заборону керівництва.

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«Загинули люди, які знищили багато ворогів та врятували багато життів на цій війні. Це війна дронів — і ті командири, які не хочуть воювати дронами, а віддають безвідповідальні накази та звітують за свою активність життями підлеглих, є професійно непридатними і не гідними керувати бойовими підрозділами», — наголосив військовий журналіст.

«На жаль, я маю підтвердження цієї історії, яка викриває давно наявну системну проблему у війську. Так, у нас багато крутих і адекватних командирів. Тих, які є взірцем та справжньою елітою нашого війська. Але так само чимало і некомпетентних та абсолютно байдужих до життя солдата чортів», — відреагував на повідомлення волонтер і активіст Сергій Стерненко.

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У своєму дописі Бутусов звернувся до вищого військового керівництва в особі Головнокомандувача Валерія Залужного.

«Вважаю, що керівництво ЗСУ нарешті має звернути увагу на бездіяльність у цьому питанні та видати наказ про заборону проведення штурмових дій без супроводу дронами та застосовувати операторів дронів для будь-яких інших завдань. Бо інакше для кого взагалі Генштаб пише красиві доктрини», — підсумував головний редактор видання Цензор.Нет.

Того ж дня під дописом зʼявився коментар самого Валерія Залужного, в якому він лаконічно дав знати, що взяв проблему до відома.