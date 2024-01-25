Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив, що російський літак Іл-76, який 24 січня впав під Бєлгородом, раніше доставляв озброєння на аеродром в Енгельс та у сам Бєлгород.

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону.

Юсов розповів, що борт Іл-76 було помічено в аеропорту "Енгельс-2", який використовується для забезпечення боєкомплектом стратегічної авіації Росії. Йдеться про ракети, які РФ запускає з літаків по території України.

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Представник ГУР наголосив, що цей же літак постачав у Бєлгородську область ракети С300 та С400 для ударів по Харкову та області.

"Самі росіяни говорять, що ті заходи, які використовуються для постачання сил та засобів противника, використовуються одночасно, ймовірно, для транспортування полонених", - сказав представник розвідки.

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Якщо це дійсно так, зауважив Юсов, то росіяни фактично зізнались у черговому воєнному злочині.

Раніше в ГУР заявили, що українська розвідка вже після аварії літака Іл-76 у Бєлгородській області з'ясувала, що на борту Іл-76 мали бути військово-політичні VIP-персони РФ, але в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на літак.

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Все, що наразі відомо про збитий російський літак Іл-76 – читайте у матеріалі Kyiv Post.