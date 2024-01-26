Про це заявила заступниця генерального секретаря ООН Розмарі ДіКарло під час засідання Ради Безпеки ООН 25 січня.

ДіКарло нагадала, що за даними російської влади, на борту літака перебували 65 українських військовополонених, шість російських членів екіпажу та троє російських військовослужбовців.

Вона додала, що, за даними Києва, літак міг перевозити ракети для російської армії.

Заступниця генерального секретаря ООН також зазначила, що Україна закликала до проведення міжнародного розслідування інциденту.

Advertisement

«ООН не в змозі перевірити ці повідомлення або обставини катастрофи. Очевидно те, що інцидент стався в контексті вторгнення Росії в Україну та війни, що триває», — сказала ДіКарло.

За її словами, останніми тижнями масштаби та інтенсивність атак на Україну зросли, що вказує на небезпечну траєкторію війни. Вона висловила стурбованість ракетними ударами та обстрілами по цивільних районах, що призводять до загибелі та поранень мирних жителів, а також до руйнування критично важливої інфраструктури.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Нагадаємо, 24 січня в Корочанському районі Бєлгородської області розбився російський військово-транспортний літак Іл-76.

Advertisement

Українські джерела зазначають, що судно перевозило ракети для ЗРК С-300.

Однак у РФ стверджують, що на літаку нібито перебували 65 полонених, шість членів екіпажу та троє супроводжуючих. Москва звинувачує Україну в збитті літака.

У ГУР Міноборони підтвердили, що на 24 січня справді був запланований обмін полоненими. Однак разом із цим не підтвердили інформацію росіян щодо перебування в літаку українських полонених.

СБУ порушила кримінальне провадження за фактом катастрофи. Розслідування триває за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Увечері того ж дня президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні.

Advertisement

Росія скликала на 25 січня засідання Ради Безпеки ООН через катастрофу літака, втім відкинула ідею міжнародного розслідування.