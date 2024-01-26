Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії.

«Ця ініціатива допоможе забезпечити охорону залізничних обʼєктів, а також надати можливість ветеранам застосувати свій військовий досвід і навички в цивільній роботі», — йдеться в офіційному повідомленні Укразалізниці.

Зазначається, що Укрзалізниця вже підписала меморандум із Центром підготовки операторів БПЛА "Крук".

Навчання, зокрема, буде проводитися за допомогою онлайн-платформи для ветеранів, яку створює цей Центр підготовки разом із Фондом «Відродження».

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Інструктори Центру працюватимуть над перекваліфікацією ветеранів-залізничників. Вони навчатимуть працівників пілотування коптерів, а також вчитимуть інженерної підготовки, у тому числі складанню та обслуговуванню дронів.

«БПЛА будуть використовуватися для боротьби з розкраданням майна Укрзалізниці на станціях та перегонах, фіксування правопорушень, виявлення крадіжок пального з локомотивів, інспектування інфраструктури під час воєнного стану, а також для участі в розслідуванні транспортних пригод», — заявляє залізнична компанія.

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Проте спочатку буде створено тестовий підрозділ. А вже на його основі планується створити мережу, яка допоможе забезпечити ефективність роботи залізниці в майбутньому.