Деталі дискусії віцепрем’єр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла у відповідь на запитання «Радіо Свобода» під час візиту до Брюсселя.

Вона сказала, що між Україною та ЄС «тривають дискусії» про те, як у майбутньому «розглядати питання українців, як обговорювати питання повернення українців».

«Це — дуже складне питання до обговорення. І тут не можна обійтися закликами. Однозначно не є прямою позицією України те, що українці мають повертатися назад і тому мають скорочуватися якась їм допомога – абсолютно ні. Це дискусія, яка триває», — зазначила урядовиця.

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За словами Стефанішиної, українська влада принципово виступає за те, що біженці в Європейському Союзі «повинні мати право на тимчасовий захист», навіть у разі припинення воєнних дій.

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«Інше питання — це фінансові виплати, оскільки йдеться про достатньо тривалий час. На жаль, війна продовжується. Вона триває майже два роки, і, відповідно, це такий певний рубіж для держав. Тому ми маємо визначатися стосовно фінансових, соціальних гарантій, які мають громадяни в кожній країні», — пояснила урядовиця.

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«Але це абсолютно не радикальна комунікація, не негативна. Цей діалог триває, і так було і з початку війни», — додала вона.

Напередодні видання Politico з посиланням на неназваних європейських дипломатів повідомило, що Україна веде переговори з ЄС щодо встановлення нових правил, які сприятимуть поверненню більшої кількості українських біженців у 2025 році, аби вони підтримували українську економіку.

Раніше в Управлінні ООН з координації гуманітарних питань повідомили, що понад 6,3 мільйона українських громадян скористалися директивою про тимчасовий захист, яка діє до березня 2025 року.