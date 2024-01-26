Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Харківської, Луганської, Донецької, Миколаївської областей.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) «Північ» на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Також беззмінною залишається ситуація на Сіверському та Слобожанському напрямках, де ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських сил на складні напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

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Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

На Купʼянському напрямку, що є зоною відповідальності ОСУВ «Хортиця», було відбито шість ворожих атак у Харківській та Луганській областях.

Також ОСУВ «Хортиця» передає, що на Лиманському напрямку українські воїни відбили пʼять атак окупантів у Донецькій та Луганській областях.

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На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито вісім атак.

У зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку українські військові продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Протягом минулої доби відбито шість атак у районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще десять атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Силами оборони відбито 25 атак, ще шість на Шахтарському напрямку. Три ворожі атаки відбулися на Запорізькому напрямку.

У зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку продовжуються заходи з розширення плацдарму.

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«Попри значні втрати ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи з займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив шість безуспішних штурмів позицій українських військ», — повідмив Генштаб.