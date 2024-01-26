Загальний огляд:

Трамп переконує лідерів республіканців відхилити будь-яку угоду про допомогу Україні та безпеку кордонів США

Лондон відправить в Україну "Storm Shadow", якщо Берлін відправить ракети "Taurus" до Великобританії

Після того, як на цьому тижні в результаті російських ударів було поранено ще більше підлітків, кількість жертв серед дітей сягнула 1 734

Хакери атакували російського провайдера супутникових даних та інтернет-сервіс ФСБ — знищено 2 мільйони гігабайт даних

ЗСУ відновили позиції південніше Авдіївки, росіяни просунулись північніше міста

Перемога Байдена в питаннях імміграції та допомоги Києву буде поганою новиною для Трампа; Україна в підсумку програє

Деякі сенатори-республіканці, які сподівалися домовитися з демократами про зміни в імміграційній політиці в обмін на пакет допомоги Києву на 60 мільярдів доларів, тепер розлючені на колишнього президента Дональда Трампа. Ймовірний республіканський кандидат у президенти в листопаді тиснув на своїх прибічників на Капітолійському пагорбі, щоб вони відмовилися від будь-якої угоди, оскільки це допомогло б президенту Джо Байдену в його передвиборчій кампанії.

Advertisement

Лідер сенатської меншості Мітч Макконнелл (республіканець, штат Кентуккі) та член Комітету з міжнародних відносин (і кандидат у президенти від республіканців 2012 року) Мітт Ромні (республіканець, штат Юта) були серед тих, хто обурився закулісними маневрами Трампа на цьому тижні. Ромні, найголосніший сенатор-республіканець, який виступає проти Трампа, назвав корисливу схему "жахливою".

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

У четвер Білий дім закликав сенаторів-республіканців не зривати запланований законопроект і нагадав американцям, що всі попередньо схвалені гроші для Києва вже витрачені.

Advertisement

У вівторок у соцмережах Макконнелл, завдання якого полягає в тому, щоб утримати меншість у Сенаті на шляху двопартійного законопроекту, заявив, що і кордон, і "протистояння агресії Путіна в Європі" є "нагальними пріоритетами".

Однак у середу Макконнелл висунув раніше відкинуту пропозицію про те, що Сенат повинен розділити голосування з питань імміграції та іноземної допомоги на вимогу Трампа.

Великобританія і Німеччина обмірковують обмін ракетами, щоб відправити "Storm Shadow" в Україну

Лондон і Берлін обговорюють можливий обмін, який дозволить Великобританії відправити крилаті ракети повітряного базування "Storm Shadow" в Україну, якщо Берлін зі свого боку відправить британські ракети "Taurus", повідомило в четвер німецьке ділове видання Handelsblatt.

Advertisement

Німецька канцелярія відмовилася коментувати це питання, повідомляє агенція Франс-Пресс (AFP), додавши, що міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що йому нічого не відомо про такий план.

Берлін досі ухилявся від відправки ракет "Taurus" безпосередньо до Києва, побоюючись, що їхня 500-кілометрова дальність дозволить українським військам уражати цілі на території Росії. На противагу цьому, "Storm Shadow" має приблизно вдвічі менший радіус дії.

Великобританія і Франція вже постачають в Україну ракетні комплекси "Storm Shadow" та ідентичні SCALP французького виробництва. Київ чітко дав зрозуміти, що віддає перевагу ракетам більшої дальності "Taurus".

Advertisement

На тлі дискусій з цього приводу в Берліні канцлер Німеччини Олаф Шольц зауважив, що решта Європи повинна збільшити свою військову допомогу Україні, оскільки Німеччина, другий за величиною спонсор Києва після США, вже виділила половину всієї військової допомоги ЄС для України.

Кількість дитячих жертв російського вторгнення сягнула 1 734, повідомляє Україна

Після того, як у середу в результаті російських авіаударів по Харківській і Донецькій областях було поранено двох підлітків, Генеральна прокуратура України в четвер оприлюднила останні дані про жертви серед дітей з початку повномасштабного вторгнення Москви: 521 дитина загинула і ще 1 213 дістали поранення.

Державна інформаційна агенція "Укрінформ" зазначила, що цифри, оприлюднені в офіційній заяві, "не є остаточними, оскільки триває робота з перевірки даних, що надходять із зон бойових дій", у тому числі з окупованих і звільнених територій.

Advertisement

Найбільше жертв серед неповнолітніх зафіксовано в Донецькій (505), Харківській (326), Херсонській (146), Київській (130), Дніпропетровській (111), Миколаївській (101), Запорізькій (100), Чернігівській (72) та Луганській (67) областях.

Українські хакери зламали базу даних російських супутникових знімків та інтернет-провайдера ФСБ

Українські хакери нещодавно здійснили кібератаки на російську розвідувальну та комунікаційну інфраструктуру, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Advertisement

У середу ГУР повідомило, що українські хакери зламали сервери Далекосхідної філії російського науково-дослідного центру космічної гідрометеорології "Планета", знищивши базу даних, яка отримувала і обробляла супутникові дані і сприяла створенню продуктів для більш ніж 50 російських урядових установ, у тому числі Міністерство оборони і Міністерство внутрішніх справ.

Обсяг знищеної бази даних, за оцінками, становив два петабайти (два мільйони гігабайт).

ISW додав, що "кібер-добровольці" також атакували російського інтернет-провайдера "Акадо-телеком", який обслуговує Федеральну службу безпеки (ФСБ), а також регіональні органи влади Москви, російський державний банк "Сбербанк" та інші, що призвело до масштабного збою в роботі інтернету в понеділок і вівторок.