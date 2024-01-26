Оператори 73-го морського центру ССО проводили спеціальну розвідку на Південному напрямку, під час якої виявили спостережні пости росіян та особовий склад, що перебував на них.

Бійці Сил спеціальних операцій знищили спостережні пости та ліквідували п’ятьох російських військових на південному напрямку, а також опорний пункт росіян на Донецькому напрямку.

"Для знищення ворога екіпаж БпАК (безпілотний авіаційний комплекс) завдав по цілях вогневого ураження за допомогою тепловізійного дрону з системою скиду", - йдеться у повідомленні.

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Опитаний Kyiv Post український аеророзвідник припускає, що при цьому бійці застосували дрон Mavic 3Т, з якого на росіян, скоріше за все, скинули ручні осколкові гранати Ф-1.

Після цього на зачистку спостережних постів висунулася бойова група ССО. Бійці, попри щільний артилерійський вогонь росіян, підійшли до противника впритул, зайняли вигідні позиції та розпочали бій.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

У результаті бійці ССО знищили ворожі спостережні пости та п’ятьох військовослужбовців РФ.

"У подальшому це дозволить контролювати більше ділянок на даному напрямку", - зауважили в ССО.

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Крім того, Сили спеціальних операцій повідомили про вдалий наліт на опорний пункт росіян на Донецькому напрямку.

Його здійснили оператори 8-го окремого полку ССО.

"Бойова група діяла швидко і злагоджено: поки одна частина операторів відволікала ворога вогнем з RGP-40, інша – підійшла впритул до противника з тилу", - йдеться у повідомленні.

На відео видно, як українські бійці малою групою зайшли противнику у фланг, що дало їм можливість захопити опорний пункт росіян і взяти полонених.

Оприлюднені кадри демонструють, як українська штурмова група за рахунок придушення російських військових вогнем за допомогою ручних одноразових гранатометних комплексів та відволікаючого вогню, змогла наблизитись до противника на максимально близьку відстань. Видно, як бійці ССО закидали ворожі бліндажі ручними гранатами.

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Під час бою українські військові зачистили опорний пункт. Двох російських військовослужбовців узяли в полон.