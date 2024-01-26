У Адміністрації президента США Джо Байдена не полишають надії досягти двопартійної угоди щодо політики на кордоні з Мексикою, незважаючи на спроби Дональда Трампа зірвати переговори між республіканцями та демократами у Конргесі США.

Про це пише Politico з посиланням на американських високопосадовців.

Білий дім продовжує співпрацювати, водночас закликаючи республіканців робити те саме, підтвердили офіційні особи журналістам у четвер. Зокрема, вони не звинуватили експрезидента США у спробах зірвати угоду про кордон на рівні Сенату, щодо якої команда Байдена місяцями вели перемовини.

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"Він [Байден] президент, який знає, що нам потрібні дії, і добросовісно працює, аби це відбулося. І ми не бачимо жодних причин для того, аби політика стала цьому на заваді", - заявила заступниця речниці Білого дому Олівія Далтон.

Після того, як лідер меншості у Сенаті Мітч Макконнелл під тиском Трампа почав схилятися до відмови від угоди про кордон, республіканці і демократи інтенсивно працювали над тим, аби врятувати переговори.

Наступного дня Макконнелл виступив з поясненням своєї позиції. За словами законодавця, він досі підтримує переговори щодо угоди про кордон, від якої залежить фінансування допомоги Україні. Втім, позиція Макконнелла та інших високопоставлених республіканців не спростувала чутки, що наразі двопартійна угода майже не має перспектив.

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Минулого тижня Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, що республіканцям взагалі не варто "укладати угоду", якщо вона не містить "всього необхідного". Окрім цього, він назвав зусилля Сенату щодо цього питання "безглуздими".

"Наразі угода про кордон була б ще одним подарунком радикальним лівим демократам. Їм це потрібно з політичної точки зору, проте байдуже на наш кордон", - заявив він.

Демократи, своєю чергою, звинуватили колишнього американського лідера у спробі увічнити кризу на кордоні заради політичної вигоди напередодні президентських виборів 2024 року.

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Зокрема, очільник нацомітету Демократичної партії Хайме Харрісон розкритикував Трампа і республіканців за "саботування зусиль щодо вирішення проблем на кордоні". А виборчий комітет Сенату Демократичної партії виступив з заявою, що їх колеги-республіканці "танкують" угоду про кордон з політичних міркувань.

Тим часом у Білому домі від коментарів утрималися, проте продовжують уважно стежити за розвитком дискусії навколо угоди. Команда Байдена все ще сподівається на укладання угоди на рівні Сенату, та вважає, що на даному етапі будь-яка їхня політична відповідь буде використана республіканцями, аби зруйнувати таку можливість.

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"Ми вважаємо, що у питанні кордону потрібно діяти. Нам потрібно об’єднатися для розумного компромісу щодо прикордонної політики та її фінансування. І ми досі сподіваємося, що це відбудеться, - сказала Далтон.

Залучаючи республіканців у Сенаті до переговорів про кордон, у Білому домі виступали з критикою на адресу республіканського керівництва у Палати представників, яке наполягало на власному спротиві двопартійній угоді.

Помічники Байдена усвідомлюють, що угода на рівні Сенату, ймовірно, не діятиме після внесення на розгляд Палати представників, розповіли джерела Politico. Таким чином чиновники Адміністрації мають можливість звинувачувати нижню палату у бездіяльності та зволіканні.

"Вони хочуть досягти угоди з Сенатом, навіть попри те, що вони знають про її безперспективність, аби мати змогу сперечатися з республіканцями у Палаті представників". - розповів один із співрозмовників видання.

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Тим часом сенатор-демократ Кріс Мерфі розповів кореспондентові CNN, що перспективи ухвалення угоди про кордон стануть зрозумілі у найближчі добу-дві.

"Маю надію, що ми сьогодні не живемо у світі, в якому одна людина від Республіканської партії має стільки влади, аби зупинити двопартійний законопроект... Сподіваюся, що одна людина всередині Республіканської партії не настільки сильна, щоб віддати Україну Владіміру Путіну", - відповів він питання журналіста щодо спроб Трампа зруйнувати угоду.

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Нагадаємо, попереднього тижня президент Байден зібрав керівництво Конгресу США, щоб обговорити законопроєкт із допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню, який також включає дискусійні безпекові заходи на кордоні з Мексикою. Kyiv Post зібрав заяви Білого дому та лідерів Конгресу за підсумками перемовин.