Лідери держав-членів Європейського союзу розглядають можливість застосування "ядерного варіанту" щодо прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який полягає у виключенні Будепешта з процесу голосування в ЄС.

Таку санкцію до угорського урядовця можуть застосувати, якщо він вдруге блокуватиме ухвалення фінансової допомоги Україні.

Про це повідомляє Politico.

Після багатьох років м’якого підходу у відносинах з угорським урядом європейські дипломати дали зрозуміти, що жорсткі заходи більше не є чимось неможливим, якщо під загрозою опиняється безпека України - держави-кандидата на членство в ЄС.

Advertisement

Зокрема, п'ять європейських посадовців підтвердили, що інші країни Євросоюзу готові викинути Будапешт із процесу голосування, що стало б історичним кроком у межах блоку, в якому рішення ухвалюються консенсусом.

"Якщо Орбан знову заблокує перегляд (довгострокового бюджету ЄС, який передбачає 50 млрд євро для України, - ред.) на лютневому саміті, застосування статті 7 (Договору про ЄС, - ред.) для позбавлення Угорщини права голосу стане реальним варіантом", - розповів виданню один із євродипломатів.

Advertisement

Ця стаття передбачає призупинення права голосу країни-члена в разі серйозного порушення нею основних принципів блоку.

Тим часом прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо за підсумками перемовин з українським колегою Денисом Шмигалем в Ужгороді заявив, що Братислава не блокуватиме виділення 50 млрд євро Україні з боку ЄС.

Нагадаємо, на грудневому засіданні Євроради Орбан наклав вето на фінансову допомогу Україні. Тепер питання щодо виділення 50 мільярдів євро в межах інструменту Ukraine Facility лідери ЄС розглядатимуть на позачерговому саміті Євроради 1 лютого.

Окрім цього, Брюссель працює над планом для виділення 22 млрд євро на компенсацію двосторонньої військової допомоги Україні з боку членів ЄС.