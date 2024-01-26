Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен відвідав Київ з неанонсованим візитом. Це його четверта робоча поїздка до України на посаді очільника данського дипвідомства.

Про це данський урядовець повідомив в Іnstagram.

"Сьогодні я вчетверте в Україні як міністр закордонних справ Данії. Щоправда, не зовсім відпочив, оскільки вчора ввечері спрацювала повітряна тривога, і нам довелося піти у бомбосховище готелю. Нам пощастило і з теплом, і з водою. Це далеко не так для всіх українців, які постійно живуть із повітряною тривогою", - зазначив він.

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Нагадаємо, Данія передасть Україні винищувачі F-16 у другому кварталі 2024 року.

Окрім цього, Данія може заблокувати доступ до міжнародних ринків танкерам з російською нафтою.

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