Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що пропонував президентові України Володимиру Зеленському розсекретити дані про реальні втрати України у війні.

Про це парламентар заявив на панельній дискусії "2024: сценарії для країни" в межах проекту "Нова країна".

"Коли ви йдете на вулиці й питаєте людей про втрати... Я не чув жодного разу менше ніж 100 000. А наші втрати набагато менші", - запевнив Арахамія.

На думку нардепа, повідомлення громадянам справжніх втрат української сторони у війні дасть розуміння, що втрати "не такі великі, як вони собі уявляють".

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Разом з тим, Арахамія просуває ідею смарт-мобілізації, яка передбачатиме урахування усіх навичок, освіти, а також того, чим мобілізований займався у цивільному житті.

"Люди хочуть бачити, що держава буде дбати про них належним чином", - пояснив він.

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Парламентар також розповів про плани запровадити сертифікати військовозобов'язаних. Початково планувалося, що кожна людина призовного віку повинна їх мати, але потім вирішили зробити це лише для людей мобілізаційного віку - наразі це громадяни 27-60 років.

"Зробити це таким чином для того, щоб ми як держава розуміли, який у нас мобресурс", - додав очільник президентської фракції.

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Арахамія сподівається, що нові норми працюватимуть вже за чотири місяці.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" пропонує народним депутатам і державним службовцям пройти військові навчання.

Тим часом у Верховній Раді розглядають впровадження в Україні базової військової служби для всіх громадян до 25 років.