Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що пропонував президентові України Володимиру Зеленському розсекретити дані про реальні втрати України у війні.
Про це парламентар заявив на панельній дискусії "2024: сценарії для країни" в межах проекту "Нова країна".
"Коли ви йдете на вулиці й питаєте людей про втрати... Я не чув жодного разу менше ніж 100 000. А наші втрати набагато менші", - запевнив Арахамія.
На думку нардепа, повідомлення громадянам справжніх втрат української сторони у війні дасть розуміння, що втрати "не такі великі, як вони собі уявляють".
Разом з тим, Арахамія просуває ідею смарт-мобілізації, яка передбачатиме урахування усіх навичок, освіти, а також того, чим мобілізований займався у цивільному житті.
"Люди хочуть бачити, що держава буде дбати про них належним чином", - пояснив він.
Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
Парламентар також розповів про плани запровадити сертифікати військовозобов'язаних. Початково планувалося, що кожна людина призовного віку повинна їх мати, але потім вирішили зробити це лише для людей мобілізаційного віку - наразі це громадяни 27-60 років.
"Зробити це таким чином для того, щоб ми як держава розуміли, який у нас мобресурс", - додав очільник президентської фракції.
Арахамія сподівається, що нові норми працюватимуть вже за чотири місяці.
Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" пропонує народним депутатам і державним службовцям пройти військові навчання.
Тим часом у Верховній Раді розглядають впровадження в Україні базової військової служби для всіх громадян до 25 років.
Коментарі (0)