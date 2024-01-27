У Польщі український автобус потрапив у ДТП. Постраждало 20 людей.

Аварія сталася близько четвертої ранку в Люблінському воєводстві неподалік польсько-українського кордону.

За попередніми даними, водій не впорався з керуванням на повороті. Через що автобус перекинувся.

На момент ДТП в салоні було 59 пасажирів і двоє водіїв.

Фото: Policja Lubelska, Facebook.

«Вночі поблизу населеного пункту Грубешів в Люблінському воєводстві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса української компанії. За попередньою інформацією, 20 українців отримали травми різного ступеня тяжкості. Нині їх госпіталізовано», - повідомив речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі Укрінформу.

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Решту пасажирів направили до тимчасового місця перебування.

Фото: Policja Lubelska, Facebook.