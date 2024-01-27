Майже сто бойових зіткнень з ворогом відбулося на фронті протягом доби. Близько третини з них - на Авдіївському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу.

Російські окупанти й надалі прагнуть оточити Авдіївку. Сили оборони стримують противника біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

«Сили оборони протягом минулої доби відбили 20 атак загарбників неподалік Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак в районах Опитного, Водяного, Первомайського та Невельського Донецької області», - йдеться у ранковому зведенні.

Advertisement

Ворог нарощує інтенсивність наступальних дій на Сіверському та Бахмутському напрямках. Про це напередодні повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

«На Сіверському напрямку противник продовжує наступальні дії, щоб покращити своє тактичне положення та створити умови для розвитку наступу в напрямку Сіверська», - повідомив командувач.

За словами Сирського, свої невдачі в наступальних діях противник компенсує збільшенням інтенсивності вогневого впливу. Зокрема, протягом двох останніх днів активно обстрілює Сіверськ з реактивної артилерії, застосовує удари авіації та дронів-камікадзе.

Advertisement

На Бахмутському напрямку росіяни ведуть наступальні дії, намагаються прорвати нашу оборону північніше та західніше Бахмута та розвинути наступ на Часів Яр.

У цьому районі ворог проводить перегрупування своїх сил і засобів та застосовує підрозділи «добровольчого корпусу». Намагається безуспішно відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки.