Російська ДРГ вранці розстріляла брата і сестру на Сумщині.
Оновлено 15:00.
За даними прокуратури, цивільні мешканці їхали дорогою між двома селами Хотінської громади Сумського району.
54-річний чоловік, який був за кермом, та його 68-річна сестра загинули.
Раніше обласна влада уточнила, що будинок загиблих розташований у селі Андріївка у 5-кілометровій прикордонній зоні.
«Сьогодні вранці ворожа розвідувально-диверсійна група жорстко і цинічно розстріляла брата та сестру з Хотінської громади», - повідомили в ОВА.
Жителів вкотре закликали евакуюватися у безпечніші райони.
«Цей процес вже триває не перший місяць, допомога надається на кожному етапі. російські терористи продовжують вбивати мирне населення. Евакуювавшись з небезпечних територій ви збережете своє життя», - зазначив керівник Сумської ОВА Володимир Артюх.
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Цього тижня командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв попереджав про загрозу диверсантів у прикордонних районах Сумщини.
«У прикордонних районах Сумської області тривають бойові дії, які становлять серйозну загрозу як для військових, так і для цивільних мешканців. Ворожа армія використовує різні види зброї, включаючи артилерію та авіацію», - повідомляв він.
Вночі та зранку росіяни тричі обстріляли прикордонні території Сумської області. Зафіксовано 61 вибух. Під вогнем опинилися Білопільська та Великописарівська громади.
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