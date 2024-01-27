Російська ДРГ вранці розстріляла брата і сестру на Сумщині. 

Оновлено 15:00.

За даними прокуратури, цивільні мешканці їхали дорогою між двома селами Хотінської громади Сумського району. 

54-річний чоловік, який був за кермом, та його 68-річна сестра загинули.

Раніше обласна влада уточнила, що будинок загиблих розташований у селі Андріївка у 5-кілометровій прикордонній зоні. 

«Сьогодні вранці ворожа розвідувально-диверсійна група жорстко і цинічно розстріляла брата та сестру з Хотінської громади», - повідомили в ОВА. 

Advertisement
Featured
«Югославський сценарій»: як Росія планує використати річницю у своїй триваючій інформаційній війні

«Югославський сценарій»: як Росія планує використати річницю у своїй триваючій інформаційній війні

США спишуть 310 літаків. Чи потрібні вони ЗСУ?

США спишуть 310 літаків. Чи потрібні вони ЗСУ?

Олександр Вертинський – блудний П’єро України

Олександр Вертинський – блудний П’єро України

Жителів вкотре закликали евакуюватися у безпечніші райони.

«Цей процес вже триває не перший місяць, допомога надається на кожному етапі. російські терористи продовжують вбивати мирне населення. Евакуювавшись з небезпечних територій ви збережете своє життя», - зазначив керівник Сумської ОВА Володимир Артюх.

Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
Більше по темі

Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон

За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Цього тижня командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв попереджав про загрозу диверсантів у прикордонних районах Сумщини. 

«У прикордонних районах Сумської області тривають бойові дії, які становлять серйозну загрозу як для військових, так і для цивільних мешканців. Ворожа армія використовує різні види зброї, включаючи артилерію та авіацію», - повідомляв він. 

Advertisement

Вночі та зранку росіяни тричі обстріляли прикордонні території Сумської області. Зафіксовано 61 вибух. Під вогнем опинилися Білопільська та Великописарівська громади.

Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
У ГУР розкрили деталі виведення ЗСУ з Авдіївки Війна в Україні
8 годин тому
У ГУР розкрили деталі виведення ЗСУ з Авдіївки
Київ Пост
Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон Війна в Україні
11 годин тому
Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
Київ Пост
Авдіївка, майбутнє Путіна та мобілізація: заяви президента на Мюнхенській конференції Путін
12 годин тому
Авдіївка, майбутнє Путіна та мобілізація: заяви президента на Мюнхенській конференції
Київ Пост
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Автобус з українцями потрапив в ДТП в Польщі: 20 постраждалих
Далі » Зеленський: кожне нове покоління має знати правду про Голокост