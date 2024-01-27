54-річний чоловік, який був за кермом, та його 68-річна сестра загинули.

За даними прокуратури, цивільні мешканці їхали дорогою між двома селами Хотінської громади Сумського району.

Російська ДРГ вранці розстріляла брата і сестру на Сумщині.

«Сьогодні вранці ворожа розвідувально-диверсійна група жорстко і цинічно розстріляла брата та сестру з Хотінської громади», - повідомили в ОВА.

Раніше обласна влада уточнила, що будинок загиблих розташований у селі Андріївка у 5-кілометровій прикордонній зоні.

За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

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«Цей процес вже триває не перший місяць, допомога надається на кожному етапі. російські терористи продовжують вбивати мирне населення. Евакуювавшись з небезпечних територій ви збережете своє життя», - зазначив керівник Сумської ОВА Володимир Артюх.

Цього тижня командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв попереджав про загрозу диверсантів у прикордонних районах Сумщини.

«У прикордонних районах Сумської області тривають бойові дії, які становлять серйозну загрозу як для військових, так і для цивільних мешканців. Ворожа армія використовує різні види зброї, включаючи артилерію та авіацію», - повідомляв він.

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Вночі та зранку росіяни тричі обстріляли прикордонні території Сумської області. Зафіксовано 61 вибух. Під вогнем опинилися Білопільська та Великописарівська громади.