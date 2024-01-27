Кожне нове покоління має знати правду про Голокост. Про це сказав президент Володимир Зеленський у День пам'яті жертв Голокосту. 

«Сьогодні світ вшановує пам’ять мільйонів жертв Голокосту. Злочину нацистів, якому ніколи не буде забуття. Рукотворної катастрофи, яка забрала життя мільйонів невинних людей. Шість мільйонів євреїв були вбиті», - йдеться у повідомленні глави держави. 

Президент наголосив - важливо пам'ятати трагічні події, аби людське життя залишалося найвищою цінністю для всіх народів світу. 

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Володимир Зеленський вважає, що також не можна забувати тих, хто попри небезпеку рятував життя інших.

«Важливо пам’ятати про подвиг тих, хто ще не знав, чи зло програє, але попри все беріг у своїй душі добро й рятував життя інших», - додав глава держави. 

27 січня світ вшановує пам'ять жертв Голокосту. Його запровадили рішенням Генеральної Асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року. 

Дату обрали не випадково. 27 січня 1945 року війська 1-го Українського фронту звільнили один із найбільших нацистських таборів смерті - Аушвіц-Біркенау.

Під час Другої світової війни жертвами нацистської політики стали 6 мільйонів євреїв. 

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