Хакери Головного управління розвідки знищили всю ІТ-інфраструктуру російської компанії IPL Consulting під час нової кібератаки.

За даними ГУР, ця компанія спеціалізувалася на впровадженні інформаційних систем у російській промисловості.

«Компанія презентувала себе як одне з найбільш сучасних російських підприємств, яке надавало допомогу у впровадженні інформаційних систем до установ, що займаються проектуванням, виробництвом автомобільних та авіаційних компонентів, важким машинобудуванням, виробництвом обладнання та приладів, зокрема в інтересах російського оборонно-промислового комплексу», - зазначили у розвідці.

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У розвідці розповіли, що фахівці проникли до внутрішньої мережі компанії та знищили всю її ІТ-інфраструктуру розміром понад 60 терабайт, десятки серверів і баз даних.