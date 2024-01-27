Хакери Головного управління розвідки знищили всю ІТ-інфраструктуру російської компанії IPL Consulting під час нової кібератаки.

За даними ГУР, ця компанія спеціалізувалася на впровадженні інформаційних систем у російській промисловості. 

«Компанія презентувала себе як одне з найбільш сучасних російських підприємств, яке надавало допомогу у впровадженні інформаційних систем до установ, що займаються проектуванням, виробництвом автомобільних та авіаційних компонентів, важким машинобудуванням, виробництвом обладнання та приладів, зокрема в інтересах російського оборонно-промислового комплексу», - зазначили у розвідці. 

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У розвідці розповіли, що фахівці проникли до внутрішньої мережі компанії та знищили всю її ІТ-інфраструктуру розміром понад 60 терабайт, десятки серверів і баз даних.

Вартість втраченого Росією цифрового масиву даних підраховується. Однак, у ГУР кажуть, що в умовах санкційного тиску збитки для росіян є відчутними.

«Крім того, постраждають десятки компаній рф, які працюють на «оборонку» держави-агресора», - додали у Головному управлінні розвідки.

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