Україна та Литва домовляються про спільне виробництво дронів для Збройних сил України.

Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після зустрічі зі своїм литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом. 

Дипломати обговорили кроки для нарощування виробництва безпілотників. Це була ключова тема сьогоднішніх перемовин. 

«У Литви є технології, у нас є можливості масштабування виробництва. Це була ключова тема. Є чітке розуміння, що, як і коли робити, щоб українсько-литовське співробітництво у виробництві дронів у найкоротші терміни дало максимальний результат», - сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Литовський міністр зазначив, що його країна може швидко почати виробляти деталі для комплектування дронів. 

«Ми можемо розпочати виробництво комплектуючих того, що необхідно на полі бою, зокрема того, що буде необхідно для виробництва дронів. Ми говоримо спочатку про обмежену кількість, але я думаю, що це може відбутися дуже швидко», - розповів очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

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