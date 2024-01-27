Ознак підготовки наступу росіян на Харків наразі немає. Про це сказав пресофіцер командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

«Кількість російських військ, які знаходяться на північному кордоні відслідковується. Зараз війна триває у так званому «онлайн режимі». Створити приховані переміщення сил та засобів, для обох сторін, практично неможливо», - зазначив він в ефірі Еспресо.

За його словами, Україна укріплює свої північні рубежі.

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«Є сили і засоби, проводиться інженерне обладнання кордону. Тому наразі для харків'ян загрози з півночі немає», - додав він.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов каже, що російські війська відновили інтенсивність наступальних дій під Куп'янськом.

За добу Сили оборони відбили 13 атак ворога біля Табаївки Куп'янського району.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

«Інтенсивність наступальних дій по цьому напрямку знову відновилася. Два напрямки у нас досить серйозні: це Синьківка і Табаївка. Це інший напрямок, трохи південніше від міста Куп'янськ, який теж досить важкий, однак, повністю контрольований нашими Збройними силами», - сказав він в ефірі телемарафону.

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Олег Синєгубов не виключає, що росіяни можуть проводити наступальні дії на різних напрямках. Тому місцева влада та військові повинні бути готові до будь-яких сценаріїв.

Раніше у Генштабі повідомили, що протягом доби відбулося майже 100 бойових зіткнень з противником. Більшість ворожих атак - на Авдіївському напрямку.