Чиновників Міністерства оборони та менеджерів «Львівського арсеналу» підозрюють у розкраданні бюджетних грошей під час закупівлі боєприпасів.

Про це повідомили в СБУ.

За версією слідства, підозрювані намагалися вкрасти майже 1,5 млрд гривень на придбанні 100 тисяч мінометних пострілів для війська.

«За даними слідства, до оборудки причетні колишні та діючі високопосадовці МО України та очільники афілійованих компаній», - зазначили в СБУ.

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У серпні 2022 року чиновники Міноборони уклали контракт з постачальником озброєнь «Львівський арсенал». Вони планували закупити оптову партію артснарядів.

В СБУ кажуть, що підприємство отримало всю суму, передбачену в документі. Частину грошей менеджмент компанії перерахував на баланс іноземної комерційної структури, яка мала поставити замовлені боєприпаси в Україну.

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«Однак та не відправила жодного артснаряда до нашої держави, а отримані кошти вивела у тінь, перевівши їх на рахунки ще однієї афілійованої структури на Балканах», - зазначили в Службі безпеки.

Решта суми від Міноборони залишилася на рахунках української компанії в одному зі столичних банків.

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У СБУ заявили, що викрили схему розкрадання державних коштів та встановили всіх осіб, причетних до оборудки.

П'ятьом фігурантам повідомили про підозру.

Це колишній та нинішній керівники Департаменту розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, очільник та комерційний директор «Львівського арсеналу», а також представник іноземної комерційної структури.

Йдеться про ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Одного з підозрюваних затримали при спробі виїхати з України. Тому він під вартою.

За даними джерел УП в правоохоронних органах, йдеться про Олександра Лієва, який був керівником Департаменту Міноборони, нинішнього керівника цього департаменту Тоомаса Нахкура і керівника «Львівського арсеналу» Юрія Збітнєва.