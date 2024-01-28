Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов поставив під сумнів заяви Росії щодо падіння ІЛ-76 у Бєлгородській області.

За його словами, жодна зі сторін наразі не може відповісти, що сталося з російським літаком.

«На жаль, потрібно констатувати, що там сталося - до кінця не може відповісти жодна сторона», - сказав Буданов в ефірі телемарафону.

Російська влада продовжує звинувачувати Україну, хоча досі не надала жодних доказів та не показала тіла нібито загиблих.

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За словами Буданова, в російських звинуваченнях є ряд незрозумілих фактів.

«Це, перш за все те, що вони не показали поля, всипані трупами, рештками, як мали б це показати, щоб максимально звинуватити Україну. Але навіть цього немає. Тобто ситуація досить таки незрозуміла до кінця», - пояснив Буданов.

Він додав - якщо це сталося так, як стверджує РФ, то незрозуміло, «чому Росія приховувала кілька днів станом на зараз і приховує далі трупи».

«Вона ж мала б показувати це на весь світ: «дивіться, українці - вбивці». Але нема трупів, нічого нема», - заявив він.

Напередодні український Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими підтвердив, що Росія надала список із 65 полонених, яких готували на обмін в день падіння Іл-76.

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Родичі українських воїнів з цього списку переглянули відео нібито з місця події й наразі не знайшли особливих ознак на оприлюднених фрагментах тіл, які б вказували на їхніх рідних.

Україна закликала провести міжнародне розслідування авіатрощі. Проте Росія не дає на це згоди.

В ООН заявили, що наразі не можуть встановити чи були на борту російського літака українські військовополонені.

Раніше в ГУР заявили, що цим літаком мали летіти російські VIP-персони. Але в останній момент ФСБ заборонило їм сідати на борт. Про це українській розвідці стало відомо вже після аварії літака.

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Також за даними розвідки, цей же літак постачав у Бєлгородську область Росії ракети С300 та С400 для ударів по Харкову та області.