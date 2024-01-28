Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов поставив під сумнів заяви Росії щодо падіння ІЛ-76 у Бєлгородській області.
За його словами, жодна зі сторін наразі не може відповісти, що сталося з російським літаком.
«На жаль, потрібно констатувати, що там сталося - до кінця не може відповісти жодна сторона», - сказав Буданов в ефірі телемарафону.
Російська влада продовжує звинувачувати Україну, хоча досі не надала жодних доказів та не показала тіла нібито загиблих.
За словами Буданова, в російських звинуваченнях є ряд незрозумілих фактів.
«Це, перш за все те, що вони не показали поля, всипані трупами, рештками, як мали б це показати, щоб максимально звинуватити Україну. Але навіть цього немає. Тобто ситуація досить таки незрозуміла до кінця», - пояснив Буданов.
Він додав - якщо це сталося так, як стверджує РФ, то незрозуміло, «чому Росія приховувала кілька днів станом на зараз і приховує далі трупи».
«Вона ж мала б показувати це на весь світ: «дивіться, українці - вбивці». Але нема трупів, нічого нема», - заявив він.
Напередодні український Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими підтвердив, що Росія надала список із 65 полонених, яких готували на обмін в день падіння Іл-76.
Родичі українських воїнів з цього списку переглянули відео нібито з місця події й наразі не знайшли особливих ознак на оприлюднених фрагментах тіл, які б вказували на їхніх рідних.
Україна закликала провести міжнародне розслідування авіатрощі. Проте Росія не дає на це згоди.
В ООН заявили, що наразі не можуть встановити чи були на борту російського літака українські військовополонені.
Раніше в ГУР заявили, що цим літаком мали летіти російські VIP-персони. Але в останній момент ФСБ заборонило їм сідати на борт. Про це українській розвідці стало відомо вже після аварії літака.
Також за даними розвідки, цей же літак постачав у Бєлгородську область Росії ракети С300 та С400 для ударів по Харкову та області.
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