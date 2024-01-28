У Росії залишилось близько 900 високоточних далекобійних ракет. 

Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Попри те, що під час масованих атак росіяни використали чимало ракет, РФ досі має ресурси їх виготовляти.

«За останніми даними, це було приблизно така ж сама цифра, як і в попередній період - близько 900 високоточних далекобійних ракет. На тому ж рівні в них залишилась позначка, тому що ворог протягом тих трьох комбінованих великих атак з 29 грудня по 8 січня застосував велику кількість ракет», - сказав Ігнат в ефірі телемарафону. 

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За його словами, 29 грудня росіяни застосували 158 засобів повітряного нападу. 2 січня ворог запустив близько ста дронів і ракет. 

За даними розвідки, наразі РФ виготовляє близько 100 ракет на місяць.

«Близько 100 ракет, як це було в літні місяці. Теж такі підрахунки робили, скільки вони виготовляють. Нам ГУР повідомляло, що близько ста. Ну і приблизно таку ж саму кількість вони запускали по нашій державі. Приблизно так вони, можливо, діють і зараз, щоб не залишитися ні з чим. Вони не можуть собі дозволити викинути більше ракет», - пояснив речник. 

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За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

При цьому Ігнат зазначив, що Росія використовує менше ракет типу «Калібр». Натомість запускає балістичні ракети, які важче збити.

Однак у росіян залишається багато ракет С-300. Також РФ має чимало авіаційних та протикорабельних ракет. 

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