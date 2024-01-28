Протягом останніх шести місяців кількість підпалів військкоматів у Росії збільшилась удвічі.

Про це повідомляє британська розвідка.

У Міністерстві оборони Великої Британії вважають, що збільшення кількості нападів на військкомати й подібні установи на території Росії може свідчити про недовіру людей до обіцянки влади не проводити нову хвилю мобілізації.

22 січня російська влада повідомила про 220 нападів на військкомати з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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За даними видання Медіазона, з 26 липня 2023 року підтверджено 113 атак на військкомати.

Британська розвідка підсумовує, що загалом ці цифри свідчать про подвоєння кількості підпалів військкоматів протягом останніх пів року.

Водночас директор служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що винні у підпалах нібито діяли за вказівкою Заходу. Частину виконавців цих атак звинуватили в тероризмі й зраді.

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Експерти вважають, що збільшення кількості нападів пов'язане з невдоволенням війною серед російського населення, особливо серед тих, хто буде мобілізований у разі оголошення другої хвилі мобілізації.

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«Нова мобілізація буде суперечити обіцянці Путіна від 14 грудня 2023 року, про те, що нової хвилі не буде - атаки з високою ймовірністю свідчать про брак довіри до цих обіцянок», - вважає британська розвідка.