Російські війська вбили останнього жителя села Степок на Сумщині. Тіло 60-річного чоловіка виявили 24 січня. Снаряд потрапив прямо в кімнату, де був чоловік.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на сина загиблого.

Смерть цивільного у Степку підтвердили у Краснопільській селищній раді та Службі безпеки України.

Зазначається, що село Степок розташоване неподалік кордону з РФ поруч із гуманітарним переходом «Покровка-Колотилівка».

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За словами сина загиблого, його батько був останнім мешканцем села.

Всі інші люди евакуювалися.

«Він не хотів виїжджати, там вже світла не було, гатили кожен день, ми йому генератор та акумулятор купили, і він там жив. Була в нього кобила, собака, кури. Снаряд потрапив прямо йому в кімнату, там кухню побило, сарай», - розповів Суспільному син загиблого.

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Фото: Суспільне.

«Це було пряме влучання в будинок. Орієнтовно загинув на минулих вихідних, можливо це був понеділок - до кінця ще невідомо», - підтвердила секретарка Краснопільської селищної ради Ірина Юхта.

Крім обстрілів прикордонних регіонів, росіяни намагаються використовувати там свої диверсійно-розвідувальні групи. Про це раніше розповіли в ДПСУ. Ворожі ДРГ найбільш активні на Сумщині.